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PBFB: PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January PGIM US Large-Cap Buf
Курс PBFB за сегодня изменился на -0.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 32.40, а максимальная — 32.40.
Следите за динамикой PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January PGIM US Large-Cap Buf. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H1
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- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций PBFB сегодня?
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January PGIM US Large-Cap Buf (PBFB) сегодня оценивается на уровне 32.40. Инструмент торгуется в пределах 32.40 - 32.40, вчерашнее закрытие составило 32.41, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PBFB в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January PGIM US Large-Cap Buf?
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January PGIM US Large-Cap Buf в настоящее время оценивается в 32.40. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.85% и USD. Отслеживайте движения PBFB на графике в реальном времени.
Как купить акции PBFB?
Вы можете купить акции PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January PGIM US Large-Cap Buf (PBFB) по текущей цене 32.40. Ордера обычно размещаются около 32.40 или 32.70, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PBFB на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции PBFB?
Инвестирование в PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January PGIM US Large-Cap Buf предполагает учет годового диапазона 29.58 - 32.41 и текущей цены 32.40. Многие сравнивают 0.50% и 5.81% перед размещением ордеров на 32.40 или 32.70. Изучайте ежедневные изменения цены PBFB на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January PGIM US Large-Cap Buf?
Самая высокая цена PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January PGIM US Large-Cap Buf (PBFB) за последний год составила 32.41. Акции заметно колебались в пределах 29.58 - 32.41, сравнение с 32.41 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January PGIM US Large-Cap Buf на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January PGIM US Large-Cap Buf?
Самая низкая цена PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January PGIM US Large-Cap Buf (PBFB) за год составила 29.58. Сравнение с текущими 32.40 и 29.58 - 32.41 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PBFB во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций PBFB?
В прошлом PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January PGIM US Large-Cap Buf проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 32.41 и 5.85% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 32.41
- Open
- 32.40
- Bid
- 32.40
- Ask
- 32.70
- Low
- 32.40
- High
- 32.40
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- -0.03%
- Месячное изменение
- 0.50%
- 6-месячное изменение
- 5.81%
- Годовое изменение
- 5.85%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%