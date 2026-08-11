КотировкиРазделы
Валюты / PBFB
Назад в Рынок акций США

PBFB: PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January PGIM US Large-Cap Buf

32.40 USD 0.01 (0.03%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс PBFB за сегодня изменился на -0.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 32.40, а максимальная — 32.40.

Следите за динамикой PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January PGIM US Large-Cap Buf. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PBFB сегодня?

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January PGIM US Large-Cap Buf (PBFB) сегодня оценивается на уровне 32.40. Инструмент торгуется в пределах 32.40 - 32.40, вчерашнее закрытие составило 32.41, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PBFB в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January PGIM US Large-Cap Buf?

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January PGIM US Large-Cap Buf в настоящее время оценивается в 32.40. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.85% и USD. Отслеживайте движения PBFB на графике в реальном времени.

Как купить акции PBFB?

Вы можете купить акции PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January PGIM US Large-Cap Buf (PBFB) по текущей цене 32.40. Ордера обычно размещаются около 32.40 или 32.70, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PBFB на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PBFB?

Инвестирование в PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January PGIM US Large-Cap Buf предполагает учет годового диапазона 29.58 - 32.41 и текущей цены 32.40. Многие сравнивают 0.50% и 5.81% перед размещением ордеров на 32.40 или 32.70. Изучайте ежедневные изменения цены PBFB на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January PGIM US Large-Cap Buf?

Самая высокая цена PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January PGIM US Large-Cap Buf (PBFB) за последний год составила 32.41. Акции заметно колебались в пределах 29.58 - 32.41, сравнение с 32.41 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January PGIM US Large-Cap Buf на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January PGIM US Large-Cap Buf?

Самая низкая цена PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January PGIM US Large-Cap Buf (PBFB) за год составила 29.58. Сравнение с текущими 32.40 и 29.58 - 32.41 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PBFB во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PBFB?

В прошлом PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January PGIM US Large-Cap Buf проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 32.41 и 5.85% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
32.40 32.40
Годовой диапазон
29.58 32.41
Предыдущее закрытие
32.41
Open
32.40
Bid
32.40
Ask
32.70
Low
32.40
High
32.40
Объем
1
Дневное изменение
-0.03%
Месячное изменение
0.50%
6-месячное изменение
5.81%
Годовое изменение
5.85%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%