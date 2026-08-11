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PAYR: Federated Hermes Enhanced Income ETF
Курс PAYR за сегодня изменился на -0.29%. При этом минимальная цена на торгах достигала 54.89, а максимальная — 55.32.
Следите за динамикой Federated Hermes Enhanced Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций PAYR сегодня?
Federated Hermes Enhanced Income ETF (PAYR) сегодня оценивается на уровне 55.28. Инструмент торгуется в пределах 54.89 - 55.32, вчерашнее закрытие составило 55.44, а торговый объем достиг 19. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PAYR в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Federated Hermes Enhanced Income ETF?
Federated Hermes Enhanced Income ETF в настоящее время оценивается в 55.28. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 10.67% и USD. Отслеживайте движения PAYR на графике в реальном времени.
Как купить акции PAYR?
Вы можете купить акции Federated Hermes Enhanced Income ETF (PAYR) по текущей цене 55.28. Ордера обычно размещаются около 55.28 или 55.58, тогда как 19 и 0.71% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PAYR на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции PAYR?
Инвестирование в Federated Hermes Enhanced Income ETF предполагает учет годового диапазона 47.89 - 57.87 и текущей цены 55.28. Многие сравнивают -1.00% и -1.85% перед размещением ордеров на 55.28 или 55.58. Изучайте ежедневные изменения цены PAYR на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Federated Hermes Enhanced Income ETF?
Самая высокая цена Federated Hermes Enhanced Income ETF (PAYR) за последний год составила 57.87. Акции заметно колебались в пределах 47.89 - 57.87, сравнение с 55.44 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Federated Hermes Enhanced Income ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Federated Hermes Enhanced Income ETF?
Самая низкая цена Federated Hermes Enhanced Income ETF (PAYR) за год составила 47.89. Сравнение с текущими 55.28 и 47.89 - 57.87 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PAYR во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций PAYR?
В прошлом Federated Hermes Enhanced Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 55.44 и 10.67% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 55.44
- Open
- 54.89
- Bid
- 55.28
- Ask
- 55.58
- Low
- 54.89
- High
- 55.32
- Объем
- 19
- Дневное изменение
- -0.29%
- Месячное изменение
- -1.00%
- 6-месячное изменение
- -1.85%
- Годовое изменение
- 10.67%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%