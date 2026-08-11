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PAYR: Federated Hermes Enhanced Income ETF

55.28 USD 0.16 (0.29%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс PAYR за сегодня изменился на -0.29%. При этом минимальная цена на торгах достигала 54.89, а максимальная — 55.32.

Следите за динамикой Federated Hermes Enhanced Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PAYR сегодня?

Federated Hermes Enhanced Income ETF (PAYR) сегодня оценивается на уровне 55.28. Инструмент торгуется в пределах 54.89 - 55.32, вчерашнее закрытие составило 55.44, а торговый объем достиг 19. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PAYR в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Federated Hermes Enhanced Income ETF?

Federated Hermes Enhanced Income ETF в настоящее время оценивается в 55.28. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 10.67% и USD. Отслеживайте движения PAYR на графике в реальном времени.

Как купить акции PAYR?

Вы можете купить акции Federated Hermes Enhanced Income ETF (PAYR) по текущей цене 55.28. Ордера обычно размещаются около 55.28 или 55.58, тогда как 19 и 0.71% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PAYR на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PAYR?

Инвестирование в Federated Hermes Enhanced Income ETF предполагает учет годового диапазона 47.89 - 57.87 и текущей цены 55.28. Многие сравнивают -1.00% и -1.85% перед размещением ордеров на 55.28 или 55.58. Изучайте ежедневные изменения цены PAYR на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Federated Hermes Enhanced Income ETF?

Самая высокая цена Federated Hermes Enhanced Income ETF (PAYR) за последний год составила 57.87. Акции заметно колебались в пределах 47.89 - 57.87, сравнение с 55.44 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Federated Hermes Enhanced Income ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Federated Hermes Enhanced Income ETF?

Самая низкая цена Federated Hermes Enhanced Income ETF (PAYR) за год составила 47.89. Сравнение с текущими 55.28 и 47.89 - 57.87 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PAYR во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PAYR?

В прошлом Federated Hermes Enhanced Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 55.44 и 10.67% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
54.89 55.32
Годовой диапазон
47.89 57.87
Предыдущее закрытие
55.44
Open
54.89
Bid
55.28
Ask
55.58
Low
54.89
High
55.32
Объем
19
Дневное изменение
-0.29%
Месячное изменение
-1.00%
6-месячное изменение
-1.85%
Годовое изменение
10.67%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%