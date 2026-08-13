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PAYR: Federated Hermes Enhanced Income ETF

55.43 USD 0.15 (0.27%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日PAYR汇率已更改0.27%。当日，交易品种以低点55.32和高点55.43进行交易。

关注Federated Hermes Enhanced Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

PAYR股票今天的价格是多少？

Federated Hermes Enhanced Income ETF股票今天的定价为55.43。它在55.32 - 55.43范围内交易，昨天的收盘价为55.28，交易量达到8。PAYR的实时价格图表显示了这些更新。

Federated Hermes Enhanced Income ETF股票是否支付股息？

Federated Hermes Enhanced Income ETF目前的价值为55.43。股息政策取决于公司，而投资者也会关注10.97%和USD。实时查看图表以跟踪PAYR走势。

如何购买PAYR股票？

您可以以55.43的当前价格购买Federated Hermes Enhanced Income ETF股票。订单通常设置在55.43或55.73附近，而8和0.05%显示市场活动。立即关注PAYR的实时图表更新。

如何投资PAYR股票？

投资Federated Hermes Enhanced Income ETF需要考虑年度范围47.89 - 57.87和当前价格55.43。许多人在以55.43或55.73下订单之前，会比较-0.73%和。实时查看PAYR价格图表，了解每日变化。

Federated Hermes Enhanced Income ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Federated Hermes Enhanced Income ETF的最高价格是57.87。在47.89 - 57.87内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Federated Hermes Enhanced Income ETF的绩效。

Federated Hermes Enhanced Income ETF股票的最低价格是多少？

Federated Hermes Enhanced Income ETF（PAYR）的最低价格为47.89。将其与当前的55.43和47.89 - 57.87进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PAYR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

PAYR股票是什么时候拆分的？

Federated Hermes Enhanced Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、55.28和10.97%中可见。

日范围
55.32 55.43
年范围
47.89 57.87
前一天收盘价
55.28
开盘价
55.40
卖价
55.43
买价
55.73
最低价
55.32
最高价
55.43
交易量
8
日变化
0.27%
月变化
-0.73%
6个月变化
-1.58%
年变化
10.97%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%