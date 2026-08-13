PAYR: Federated Hermes Enhanced Income ETF
今日PAYR汇率已更改0.27%。当日，交易品种以低点55.32和高点55.43进行交易。
关注Federated Hermes Enhanced Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
PAYR股票今天的价格是多少？
Federated Hermes Enhanced Income ETF股票今天的定价为55.43。它在55.32 - 55.43范围内交易，昨天的收盘价为55.28，交易量达到8。PAYR的实时价格图表显示了这些更新。
Federated Hermes Enhanced Income ETF股票是否支付股息？
Federated Hermes Enhanced Income ETF目前的价值为55.43。股息政策取决于公司，而投资者也会关注10.97%和USD。实时查看图表以跟踪PAYR走势。
如何购买PAYR股票？
您可以以55.43的当前价格购买Federated Hermes Enhanced Income ETF股票。订单通常设置在55.43或55.73附近，而8和0.05%显示市场活动。立即关注PAYR的实时图表更新。
如何投资PAYR股票？
投资Federated Hermes Enhanced Income ETF需要考虑年度范围47.89 - 57.87和当前价格55.43。许多人在以55.43或55.73下订单之前，会比较-0.73%和。实时查看PAYR价格图表，了解每日变化。
Federated Hermes Enhanced Income ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Federated Hermes Enhanced Income ETF的最高价格是57.87。在47.89 - 57.87内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Federated Hermes Enhanced Income ETF的绩效。
Federated Hermes Enhanced Income ETF股票的最低价格是多少？
Federated Hermes Enhanced Income ETF（PAYR）的最低价格为47.89。将其与当前的55.43和47.89 - 57.87进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PAYR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
PAYR股票是什么时候拆分的？
Federated Hermes Enhanced Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、55.28和10.97%中可见。
- 前一天收盘价
- 55.28
- 开盘价
- 55.40
- 卖价
- 55.43
- 买价
- 55.73
- 最低价
- 55.32
- 最高价
- 55.43
- 交易量
- 8
- 日变化
- 0.27%
- 月变化
- -0.73%
- 6个月变化
- -1.58%
- 年变化
- 10.97%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%