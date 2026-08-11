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PAYH: TrueShares S&P Autocallable High Income ETF
Курс PAYH за сегодня изменился на 0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.17, а максимальная — 26.76.
Следите за динамикой TrueShares S&P Autocallable High Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций PAYH сегодня?
TrueShares S&P Autocallable High Income ETF (PAYH) сегодня оценивается на уровне 25.26. Инструмент торгуется в пределах 25.17 - 26.76, вчерашнее закрытие составило 25.24, а торговый объем достиг 8. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PAYH в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям TrueShares S&P Autocallable High Income ETF?
TrueShares S&P Autocallable High Income ETF в настоящее время оценивается в 25.26. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.20% и USD. Отслеживайте движения PAYH на графике в реальном времени.
Как купить акции PAYH?
Вы можете купить акции TrueShares S&P Autocallable High Income ETF (PAYH) по текущей цене 25.26. Ордера обычно размещаются около 25.26 или 25.56, тогда как 8 и -5.61% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PAYH на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции PAYH?
Инвестирование в TrueShares S&P Autocallable High Income ETF предполагает учет годового диапазона 19.96 - 26.76 и текущей цены 25.26. Многие сравнивают 3.36% и 5.69% перед размещением ордеров на 25.26 или 25.56. Изучайте ежедневные изменения цены PAYH на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции TrueShares S&P Autocallable High Income ETF?
Самая высокая цена TrueShares S&P Autocallable High Income ETF (PAYH) за последний год составила 26.76. Акции заметно колебались в пределах 19.96 - 26.76, сравнение с 25.24 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику TrueShares S&P Autocallable High Income ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции TrueShares S&P Autocallable High Income ETF?
Самая низкая цена TrueShares S&P Autocallable High Income ETF (PAYH) за год составила 19.96. Сравнение с текущими 25.26 и 19.96 - 26.76 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PAYH во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций PAYH?
В прошлом TrueShares S&P Autocallable High Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.24 и 1.20% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 25.24
- Open
- 26.76
- Bid
- 25.26
- Ask
- 25.56
- Low
- 25.17
- High
- 26.76
- Объем
- 8
- Дневное изменение
- 0.08%
- Месячное изменение
- 3.36%
- 6-месячное изменение
- 5.69%
- Годовое изменение
- 1.20%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%