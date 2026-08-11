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PAYH: TrueShares S&P Autocallable High Income ETF

25.26 USD 0.02 (0.08%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс PAYH за сегодня изменился на 0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.17, а максимальная — 26.76.

Следите за динамикой TrueShares S&P Autocallable High Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PAYH сегодня?

TrueShares S&P Autocallable High Income ETF (PAYH) сегодня оценивается на уровне 25.26. Инструмент торгуется в пределах 25.17 - 26.76, вчерашнее закрытие составило 25.24, а торговый объем достиг 8. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PAYH в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям TrueShares S&P Autocallable High Income ETF?

TrueShares S&P Autocallable High Income ETF в настоящее время оценивается в 25.26. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.20% и USD. Отслеживайте движения PAYH на графике в реальном времени.

Как купить акции PAYH?

Вы можете купить акции TrueShares S&P Autocallable High Income ETF (PAYH) по текущей цене 25.26. Ордера обычно размещаются около 25.26 или 25.56, тогда как 8 и -5.61% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PAYH на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PAYH?

Инвестирование в TrueShares S&P Autocallable High Income ETF предполагает учет годового диапазона 19.96 - 26.76 и текущей цены 25.26. Многие сравнивают 3.36% и 5.69% перед размещением ордеров на 25.26 или 25.56. Изучайте ежедневные изменения цены PAYH на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции TrueShares S&P Autocallable High Income ETF?

Самая высокая цена TrueShares S&P Autocallable High Income ETF (PAYH) за последний год составила 26.76. Акции заметно колебались в пределах 19.96 - 26.76, сравнение с 25.24 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику TrueShares S&P Autocallable High Income ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции TrueShares S&P Autocallable High Income ETF?

Самая низкая цена TrueShares S&P Autocallable High Income ETF (PAYH) за год составила 19.96. Сравнение с текущими 25.26 и 19.96 - 26.76 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PAYH во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PAYH?

В прошлом TrueShares S&P Autocallable High Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.24 и 1.20% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
25.17 26.76
Годовой диапазон
19.96 26.76
Предыдущее закрытие
25.24
Open
26.76
Bid
25.26
Ask
25.56
Low
25.17
High
26.76
Объем
8
Дневное изменение
0.08%
Месячное изменение
3.36%
6-месячное изменение
5.69%
Годовое изменение
1.20%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%