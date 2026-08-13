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PAYH: TrueShares S&P Autocallable High Income ETF

25.25 USD 0.01 (0.04%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日PAYH汇率已更改-0.04%。当日，交易品种以低点25.17和高点25.25进行交易。

关注TrueShares S&P Autocallable High Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

PAYH股票今天的价格是多少？

TrueShares S&P Autocallable High Income ETF股票今天的定价为25.25。它在25.17 - 25.25范围内交易，昨天的收盘价为25.26，交易量达到5。PAYH的实时价格图表显示了这些更新。

TrueShares S&P Autocallable High Income ETF股票是否支付股息？

TrueShares S&P Autocallable High Income ETF目前的价值为25.25。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.16%和USD。实时查看图表以跟踪PAYH走势。

如何购买PAYH股票？

您可以以25.25的当前价格购买TrueShares S&P Autocallable High Income ETF股票。订单通常设置在25.25或25.55附近，而5和0.28%显示市场活动。立即关注PAYH的实时图表更新。

如何投资PAYH股票？

投资TrueShares S&P Autocallable High Income ETF需要考虑年度范围19.96 - 26.76和当前价格25.25。许多人在以25.25或25.55下订单之前，会比较3.31%和。实时查看PAYH价格图表，了解每日变化。

TrueShares S&P Autocallable High Income ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，TrueShares S&P Autocallable High Income ETF的最高价格是26.76。在19.96 - 26.76内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪TrueShares S&P Autocallable High Income ETF的绩效。

TrueShares S&P Autocallable High Income ETF股票的最低价格是多少？

TrueShares S&P Autocallable High Income ETF（PAYH）的最低价格为19.96。将其与当前的25.25和19.96 - 26.76进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PAYH在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

PAYH股票是什么时候拆分的？

TrueShares S&P Autocallable High Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.26和1.16%中可见。

日范围
25.17 25.25
年范围
19.96 26.76
前一天收盘价
25.26
开盘价
25.18
卖价
25.25
买价
25.55
最低价
25.17
最高价
25.25
交易量
5
日变化
-0.04%
月变化
3.31%
6个月变化
5.65%
年变化
1.16%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%