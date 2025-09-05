КотировкиРазделы
Валюты / PAAA
Назад в Рынок акций США

PAAA: PGIM ETF Trust PGIM AAA CLO ETF

51.36 USD 0.01 (0.02%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс PAAA за сегодня изменился на 0.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 51.35, а максимальная — 51.36.

Следите за динамикой PGIM ETF Trust PGIM AAA CLO ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости PAAA

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PAAA сегодня?

PGIM ETF Trust PGIM AAA CLO ETF (PAAA) сегодня оценивается на уровне 51.36. Инструмент торгуется в пределах 51.35 - 51.36, вчерашнее закрытие составило 51.35, а торговый объем достиг 1239. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PAAA в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям PGIM ETF Trust PGIM AAA CLO ETF?

PGIM ETF Trust PGIM AAA CLO ETF в настоящее время оценивается в 51.36. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.16% и USD. Отслеживайте движения PAAA на графике в реальном времени.

Как купить акции PAAA?

Вы можете купить акции PGIM ETF Trust PGIM AAA CLO ETF (PAAA) по текущей цене 51.36. Ордера обычно размещаются около 51.36 или 51.66, тогда как 1239 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PAAA на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PAAA?

Инвестирование в PGIM ETF Trust PGIM AAA CLO ETF предполагает учет годового диапазона 51.16 - 51.50 и текущей цены 51.36. Многие сравнивают 0.14% и 0.23% перед размещением ордеров на 51.36 или 51.66. Изучайте ежедневные изменения цены PAAA на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции PGIM ETF Trust PGIM AAA CLO ETF?

Самая высокая цена PGIM ETF Trust PGIM AAA CLO ETF (PAAA) за последний год составила 51.50. Акции заметно колебались в пределах 51.16 - 51.50, сравнение с 51.35 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику PGIM ETF Trust PGIM AAA CLO ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции PGIM ETF Trust PGIM AAA CLO ETF?

Самая низкая цена PGIM ETF Trust PGIM AAA CLO ETF (PAAA) за год составила 51.16. Сравнение с текущими 51.36 и 51.16 - 51.50 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PAAA во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PAAA?

В прошлом PGIM ETF Trust PGIM AAA CLO ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 51.35 и -0.16% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
51.35 51.36
Годовой диапазон
51.16 51.50
Предыдущее закрытие
51.35
Open
51.36
Bid
51.36
Ask
51.66
Low
51.35
High
51.36
Объем
1.239 K
Дневное изменение
0.02%
Месячное изменение
0.14%
6-месячное изменение
0.23%
Годовое изменение
-0.16%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%