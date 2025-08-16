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OVLH: Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF

42.78 USD 0.04 (0.09%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс OVLH за сегодня изменился на -0.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 42.78, а максимальная — 42.85.

Следите за динамикой Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций OVLH сегодня?

Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH) сегодня оценивается на уровне 42.78. Инструмент торгуется в пределах 42.78 - 42.85, вчерашнее закрытие составило 42.82, а торговый объем достиг 10. Всю динамику можно отследить на ценовом графике OVLH в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF?

Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF в настоящее время оценивается в 42.78. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.76% и USD. Отслеживайте движения OVLH на графике в реальном времени.

Как купить акции OVLH?

Вы можете купить акции Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH) по текущей цене 42.78. Ордера обычно размещаются около 42.78 или 43.08, тогда как 10 и -0.09% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения OVLH на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции OVLH?

Инвестирование в Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF предполагает учет годового диапазона 37.33 - 42.87 и текущей цены 42.78. Многие сравнивают 2.15% и 8.88% перед размещением ордеров на 42.78 или 43.08. Изучайте ежедневные изменения цены OVLH на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF?

Самая высокая цена Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH) за последний год составила 42.87. Акции заметно колебались в пределах 37.33 - 42.87, сравнение с 42.82 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF?

Самая низкая цена Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF (OVLH) за год составила 37.33. Сравнение с текущими 42.78 и 37.33 - 42.87 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения OVLH во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций OVLH?

В прошлом Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 42.82 и 8.76% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
42.78 42.85
Годовой диапазон
37.33 42.87
Предыдущее закрытие
42.82
Open
42.82
Bid
42.78
Ask
43.08
Low
42.78
High
42.85
Объем
10
Дневное изменение
-0.09%
Месячное изменение
2.15%
6-месячное изменение
8.88%
Годовое изменение
8.76%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%