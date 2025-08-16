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OVLH: Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF

42.73 USD 0.05 (0.12%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日OVLH汇率已更改-0.12%。当日，交易品种以低点42.72和高点42.84进行交易。

关注Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

OVLH新闻

常见问题解答

OVLH股票今天的价格是多少？

Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF股票今天的定价为42.73。它在42.72 - 42.84范围内交易，昨天的收盘价为42.78，交易量达到5。OVLH的实时价格图表显示了这些更新。

Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF股票是否支付股息？

Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF目前的价值为42.73。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.63%和USD。实时查看图表以跟踪OVLH走势。

如何购买OVLH股票？

您可以以42.73的当前价格购买Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF股票。订单通常设置在42.73或43.03附近，而5和-0.26%显示市场活动。立即关注OVLH的实时图表更新。

如何投资OVLH股票？

投资Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF需要考虑年度范围37.33 - 42.87和当前价格42.73。许多人在以42.73或43.03下订单之前，会比较2.03%和。实时查看OVLH价格图表，了解每日变化。

Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF的最高价格是42.87。在37.33 - 42.87内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF的绩效。

Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF股票的最低价格是多少？

Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF（OVLH）的最低价格为37.33。将其与当前的42.73和37.33 - 42.87进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看OVLH在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

OVLH股票是什么时候拆分的？

Overlay Shares Hedged Large Cap Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、42.78和8.63%中可见。

日范围
42.72 42.84
年范围
37.33 42.87
前一天收盘价
42.78
开盘价
42.84
卖价
42.73
买价
43.03
最低价
42.72
最高价
42.84
交易量
5
日变化
-0.12%
月变化
2.03%
6个月变化
8.76%
年变化
8.63%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%