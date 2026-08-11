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OTGL: OTG Latin America ETF
Курс OTGL за сегодня изменился на 0.37%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.84, а максимальная — 10.84.
Следите за динамикой OTG Latin America ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций OTGL сегодня?
OTG Latin America ETF (OTGL) сегодня оценивается на уровне 10.84. Инструмент торгуется в пределах 10.84 - 10.84, вчерашнее закрытие составило 10.80, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике OTGL в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям OTG Latin America ETF?
OTG Latin America ETF в настоящее время оценивается в 10.84. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 17.32% и USD. Отслеживайте движения OTGL на графике в реальном времени.
Как купить акции OTGL?
Вы можете купить акции OTG Latin America ETF (OTGL) по текущей цене 10.84. Ордера обычно размещаются около 10.84 или 11.14, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения OTGL на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции OTGL?
Инвестирование в OTG Latin America ETF предполагает учет годового диапазона 9.19 - 11.85 и текущей цены 10.84. Многие сравнивают -0.37% и -5.08% перед размещением ордеров на 10.84 или 11.14. Изучайте ежедневные изменения цены OTGL на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции OTG Latin America ETF?
Самая высокая цена OTG Latin America ETF (OTGL) за последний год составила 11.85. Акции заметно колебались в пределах 9.19 - 11.85, сравнение с 10.80 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику OTG Latin America ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции OTG Latin America ETF?
Самая низкая цена OTG Latin America ETF (OTGL) за год составила 9.19. Сравнение с текущими 10.84 и 9.19 - 11.85 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения OTGL во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций OTGL?
В прошлом OTG Latin America ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.80 и 17.32% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 10.80
- Open
- 10.84
- Bid
- 10.84
- Ask
- 11.14
- Low
- 10.84
- High
- 10.84
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 0.37%
- Месячное изменение
- -0.37%
- 6-месячное изменение
- -5.08%
- Годовое изменение
- 17.32%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%