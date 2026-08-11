КотировкиРазделы
Валюты / OTGL
Назад в Рынок акций США

OTGL: OTG Latin America ETF

10.84 USD 0.04 (0.37%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс OTGL за сегодня изменился на 0.37%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.84, а максимальная — 10.84.

Следите за динамикой OTG Latin America ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций OTGL сегодня?

OTG Latin America ETF (OTGL) сегодня оценивается на уровне 10.84. Инструмент торгуется в пределах 10.84 - 10.84, вчерашнее закрытие составило 10.80, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике OTGL в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям OTG Latin America ETF?

OTG Latin America ETF в настоящее время оценивается в 10.84. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 17.32% и USD. Отслеживайте движения OTGL на графике в реальном времени.

Как купить акции OTGL?

Вы можете купить акции OTG Latin America ETF (OTGL) по текущей цене 10.84. Ордера обычно размещаются около 10.84 или 11.14, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения OTGL на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции OTGL?

Инвестирование в OTG Latin America ETF предполагает учет годового диапазона 9.19 - 11.85 и текущей цены 10.84. Многие сравнивают -0.37% и -5.08% перед размещением ордеров на 10.84 или 11.14. Изучайте ежедневные изменения цены OTGL на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции OTG Latin America ETF?

Самая высокая цена OTG Latin America ETF (OTGL) за последний год составила 11.85. Акции заметно колебались в пределах 9.19 - 11.85, сравнение с 10.80 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику OTG Latin America ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции OTG Latin America ETF?

Самая низкая цена OTG Latin America ETF (OTGL) за год составила 9.19. Сравнение с текущими 10.84 и 9.19 - 11.85 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения OTGL во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций OTGL?

В прошлом OTG Latin America ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.80 и 17.32% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
10.84 10.84
Годовой диапазон
9.19 11.85
Предыдущее закрытие
10.80
Open
10.84
Bid
10.84
Ask
11.14
Low
10.84
High
10.84
Объем
1
Дневное изменение
0.37%
Месячное изменение
-0.37%
6-месячное изменение
-5.08%
Годовое изменение
17.32%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%