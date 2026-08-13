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OTGL: OTG Latin America ETF

10.84 USD 0.04 (0.37%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日OTGL汇率已更改0.37%。当日，交易品种以低点10.84和高点10.84进行交易。

关注OTG Latin America ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

OTGL股票今天的价格是多少？

OTG Latin America ETF股票今天的定价为10.84。它在10.84 - 10.84范围内交易，昨天的收盘价为10.80，交易量达到1。OTGL的实时价格图表显示了这些更新。

OTG Latin America ETF股票是否支付股息？

OTG Latin America ETF目前的价值为10.84。股息政策取决于公司，而投资者也会关注17.32%和USD。实时查看图表以跟踪OTGL走势。

如何购买OTGL股票？

您可以以10.84的当前价格购买OTG Latin America ETF股票。订单通常设置在10.84或11.14附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注OTGL的实时图表更新。

如何投资OTGL股票？

投资OTG Latin America ETF需要考虑年度范围9.19 - 11.85和当前价格10.84。许多人在以10.84或11.14下订单之前，会比较-0.37%和。实时查看OTGL价格图表，了解每日变化。

OTG Latin America ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，OTG Latin America ETF的最高价格是11.85。在9.19 - 11.85内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪OTG Latin America ETF的绩效。

OTG Latin America ETF股票的最低价格是多少？

OTG Latin America ETF（OTGL）的最低价格为9.19。将其与当前的10.84和9.19 - 11.85进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看OTGL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

OTGL股票是什么时候拆分的？

OTG Latin America ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.80和17.32%中可见。

日范围
10.84 10.84
年范围
9.19 11.85
前一天收盘价
10.80
开盘价
10.84
卖价
10.84
买价
11.14
最低价
10.84
最高价
10.84
交易量
1
日变化
0.37%
月变化
-0.37%
6个月变化
-5.08%
年变化
17.32%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%