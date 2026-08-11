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ORIO: Orion Digital Corp

0.70 USD 0.05 (7.69%)
Сектор: Технологии Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс ORIO за сегодня изменился на 7.69%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.66, а максимальная — 0.70.

Следите за динамикой Orion Digital Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ORIO сегодня?

Orion Digital Corp (ORIO) сегодня оценивается на уровне 0.70. Инструмент торгуется в пределах 0.66 - 0.70, вчерашнее закрытие составило 0.65, а торговый объем достиг 61. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ORIO в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Orion Digital Corp?

Orion Digital Corp в настоящее время оценивается в 0.70. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -36.94% и USD. Отслеживайте движения ORIO на графике в реальном времени.

Как купить акции ORIO?

Вы можете купить акции Orion Digital Corp (ORIO) по текущей цене 0.70. Ордера обычно размещаются около 0.70 или 1.00, тогда как 61 и 6.06% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ORIO на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ORIO?

Инвестирование в Orion Digital Corp предполагает учет годового диапазона 0.61 - 1.40 и текущей цены 0.70. Многие сравнивают 11.11% и -35.78% перед размещением ордеров на 0.70 или 1.00. Изучайте ежедневные изменения цены ORIO на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Orion Digital Corp?

Самая высокая цена Orion Digital Corp (ORIO) за последний год составила 1.40. Акции заметно колебались в пределах 0.61 - 1.40, сравнение с 0.65 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Orion Digital Corp на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Orion Digital Corp?

Самая низкая цена Orion Digital Corp (ORIO) за год составила 0.61. Сравнение с текущими 0.70 и 0.61 - 1.40 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ORIO во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ORIO?

В прошлом Orion Digital Corp проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.65 и -36.94% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
0.66 0.70
Годовой диапазон
0.61 1.40
Предыдущее закрытие
0.65
Open
0.66
Bid
0.70
Ask
1.00
Low
0.66
High
0.70
Объем
61
Дневное изменение
7.69%
Месячное изменение
11.11%
6-месячное изменение
-35.78%
Годовое изменение
-36.94%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%