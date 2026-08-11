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ORIO: Orion Digital Corp
Курс ORIO за сегодня изменился на 7.69%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.66, а максимальная — 0.70.
Следите за динамикой Orion Digital Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ORIO сегодня?
Orion Digital Corp (ORIO) сегодня оценивается на уровне 0.70. Инструмент торгуется в пределах 0.66 - 0.70, вчерашнее закрытие составило 0.65, а торговый объем достиг 61. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ORIO в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Orion Digital Corp?
Orion Digital Corp в настоящее время оценивается в 0.70. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -36.94% и USD. Отслеживайте движения ORIO на графике в реальном времени.
Как купить акции ORIO?
Вы можете купить акции Orion Digital Corp (ORIO) по текущей цене 0.70. Ордера обычно размещаются около 0.70 или 1.00, тогда как 61 и 6.06% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ORIO на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ORIO?
Инвестирование в Orion Digital Corp предполагает учет годового диапазона 0.61 - 1.40 и текущей цены 0.70. Многие сравнивают 11.11% и -35.78% перед размещением ордеров на 0.70 или 1.00. Изучайте ежедневные изменения цены ORIO на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Orion Digital Corp?
Самая высокая цена Orion Digital Corp (ORIO) за последний год составила 1.40. Акции заметно колебались в пределах 0.61 - 1.40, сравнение с 0.65 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Orion Digital Corp на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Orion Digital Corp?
Самая низкая цена Orion Digital Corp (ORIO) за год составила 0.61. Сравнение с текущими 0.70 и 0.61 - 1.40 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ORIO во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ORIO?
В прошлом Orion Digital Corp проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 0.65 и -36.94% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 0.65
- Open
- 0.66
- Bid
- 0.70
- Ask
- 1.00
- Low
- 0.66
- High
- 0.70
- Объем
- 61
- Дневное изменение
- 7.69%
- Месячное изменение
- 11.11%
- 6-месячное изменение
- -35.78%
- Годовое изменение
- -36.94%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%