Курс ORIO за сегодня изменился на 7.69%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.66, а максимальная — 0.70.

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