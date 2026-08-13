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ORIO: Orion Digital Corp

0.79 USD 0.09 (12.86%)
版块: 技术 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日ORIO汇率已更改12.86%。当日，交易品种以低点0.68和高点0.84进行交易。

关注Orion Digital Corp动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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常见问题解答

ORIO股票今天的价格是多少？

Orion Digital Corp股票今天的定价为0.79。它在0.68 - 0.84范围内交易，昨天的收盘价为0.70，交易量达到57。ORIO的实时价格图表显示了这些更新。

Orion Digital Corp股票是否支付股息？

Orion Digital Corp目前的价值为0.79。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-28.83%和USD。实时查看图表以跟踪ORIO走势。

如何购买ORIO股票？

您可以以0.79的当前价格购买Orion Digital Corp股票。订单通常设置在0.79或1.09附近，而57和9.72%显示市场活动。立即关注ORIO的实时图表更新。

如何投资ORIO股票？

投资Orion Digital Corp需要考虑年度范围0.61 - 1.40和当前价格0.79。许多人在以0.79或1.09下订单之前，会比较25.40%和。实时查看ORIO价格图表，了解每日变化。

Orion Digital Corp股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Orion Digital Corp的最高价格是1.40。在0.61 - 1.40内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Orion Digital Corp的绩效。

Orion Digital Corp股票的最低价格是多少？

Orion Digital Corp（ORIO）的最低价格为0.61。将其与当前的0.79和0.61 - 1.40进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ORIO在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

ORIO股票是什么时候拆分的？

Orion Digital Corp历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、0.70和-28.83%中可见。

日范围
0.68 0.84
年范围
0.61 1.40
前一天收盘价
0.70
开盘价
0.72
卖价
0.79
买价
1.09
最低价
0.68
最高价
0.84
交易量
57
日变化
12.86%
月变化
25.40%
6个月变化
-27.52%
年变化
-28.83%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%