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OPEX: Investment Managers Series Trust II - Tradr 2X Long OPEN Daily ETF
Курс OPEX за сегодня изменился на -2.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.58, а максимальная — 9.20.
Следите за динамикой Investment Managers Series Trust II - Tradr 2X Long OPEN Daily ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций OPEX сегодня?
Investment Managers Series Trust II - Tradr 2X Long OPEN Daily ETF (OPEX) сегодня оценивается на уровне 8.90. Инструмент торгуется в пределах 8.58 - 9.20, вчерашнее закрытие составило 9.10, а торговый объем достиг 45. Всю динамику можно отследить на ценовом графике OPEX в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Investment Managers Series Trust II - Tradr 2X Long OPEN Daily ETF?
Investment Managers Series Trust II - Tradr 2X Long OPEN Daily ETF в настоящее время оценивается в 8.90. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -65.41% и USD. Отслеживайте движения OPEX на графике в реальном времени.
Как купить акции OPEX?
Вы можете купить акции Investment Managers Series Trust II - Tradr 2X Long OPEN Daily ETF (OPEX) по текущей цене 8.90. Ордера обычно размещаются около 8.90 или 9.20, тогда как 45 и -1.98% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения OPEX на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции OPEX?
Инвестирование в Investment Managers Series Trust II - Tradr 2X Long OPEN Daily ETF предполагает учет годового диапазона 6.58 - 42.82 и текущей цены 8.90. Многие сравнивают -19.46% и -1.55% перед размещением ордеров на 8.90 или 9.20. Изучайте ежедневные изменения цены OPEX на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Investment Managers Series Trust II - Tradr 2X Long OPEN Daily ETF?
Самая высокая цена Investment Managers Series Trust II - Tradr 2X Long OPEN Daily ETF (OPEX) за последний год составила 42.82. Акции заметно колебались в пределах 6.58 - 42.82, сравнение с 9.10 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Investment Managers Series Trust II - Tradr 2X Long OPEN Daily ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Investment Managers Series Trust II - Tradr 2X Long OPEN Daily ETF?
Самая низкая цена Investment Managers Series Trust II - Tradr 2X Long OPEN Daily ETF (OPEX) за год составила 6.58. Сравнение с текущими 8.90 и 6.58 - 42.82 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения OPEX во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций OPEX?
В прошлом Investment Managers Series Trust II - Tradr 2X Long OPEN Daily ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 9.10 и -65.41% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 9.10
- Open
- 9.08
- Bid
- 8.90
- Ask
- 9.20
- Low
- 8.58
- High
- 9.20
- Объем
- 45
- Дневное изменение
- -2.20%
- Месячное изменение
- -19.46%
- 6-месячное изменение
- -1.55%
- Годовое изменение
- -65.41%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%