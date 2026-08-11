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OPEX: Investment Managers Series Trust II - Tradr 2X Long OPEN Daily ETF

8.90 USD 0.20 (2.20%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс OPEX за сегодня изменился на -2.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.58, а максимальная — 9.20.

Следите за динамикой Investment Managers Series Trust II - Tradr 2X Long OPEN Daily ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций OPEX сегодня?

Investment Managers Series Trust II - Tradr 2X Long OPEN Daily ETF (OPEX) сегодня оценивается на уровне 8.90. Инструмент торгуется в пределах 8.58 - 9.20, вчерашнее закрытие составило 9.10, а торговый объем достиг 45. Всю динамику можно отследить на ценовом графике OPEX в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Investment Managers Series Trust II - Tradr 2X Long OPEN Daily ETF?

Investment Managers Series Trust II - Tradr 2X Long OPEN Daily ETF в настоящее время оценивается в 8.90. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -65.41% и USD. Отслеживайте движения OPEX на графике в реальном времени.

Как купить акции OPEX?

Вы можете купить акции Investment Managers Series Trust II - Tradr 2X Long OPEN Daily ETF (OPEX) по текущей цене 8.90. Ордера обычно размещаются около 8.90 или 9.20, тогда как 45 и -1.98% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения OPEX на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции OPEX?

Инвестирование в Investment Managers Series Trust II - Tradr 2X Long OPEN Daily ETF предполагает учет годового диапазона 6.58 - 42.82 и текущей цены 8.90. Многие сравнивают -19.46% и -1.55% перед размещением ордеров на 8.90 или 9.20. Изучайте ежедневные изменения цены OPEX на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Investment Managers Series Trust II - Tradr 2X Long OPEN Daily ETF?

Самая высокая цена Investment Managers Series Trust II - Tradr 2X Long OPEN Daily ETF (OPEX) за последний год составила 42.82. Акции заметно колебались в пределах 6.58 - 42.82, сравнение с 9.10 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Investment Managers Series Trust II - Tradr 2X Long OPEN Daily ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Investment Managers Series Trust II - Tradr 2X Long OPEN Daily ETF?

Самая низкая цена Investment Managers Series Trust II - Tradr 2X Long OPEN Daily ETF (OPEX) за год составила 6.58. Сравнение с текущими 8.90 и 6.58 - 42.82 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения OPEX во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций OPEX?

В прошлом Investment Managers Series Trust II - Tradr 2X Long OPEN Daily ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 9.10 и -65.41% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
8.58 9.20
Годовой диапазон
6.58 42.82
Предыдущее закрытие
9.10
Open
9.08
Bid
8.90
Ask
9.20
Low
8.58
High
9.20
Объем
45
Дневное изменение
-2.20%
Месячное изменение
-19.46%
6-месячное изменение
-1.55%
Годовое изменение
-65.41%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%