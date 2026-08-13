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OPEX: Investment Managers Series Trust II - Tradr 2X Long OPEN Daily ETF

9.40 USD 0.50 (5.62%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日OPEX汇率已更改5.62%。当日，交易品种以低点8.41和高点9.40进行交易。

关注Investment Managers Series Trust II - Tradr 2X Long OPEN Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

OPEX股票今天的价格是多少？

Investment Managers Series Trust II - Tradr 2X Long OPEN Daily ETF股票今天的定价为9.40。它在8.41 - 9.40范围内交易，昨天的收盘价为8.90，交易量达到83。OPEX的实时价格图表显示了这些更新。

Investment Managers Series Trust II - Tradr 2X Long OPEN Daily ETF股票是否支付股息？

Investment Managers Series Trust II - Tradr 2X Long OPEN Daily ETF目前的价值为9.40。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-63.47%和USD。实时查看图表以跟踪OPEX走势。

如何购买OPEX股票？

您可以以9.40的当前价格购买Investment Managers Series Trust II - Tradr 2X Long OPEN Daily ETF股票。订单通常设置在9.40或9.70附近，而83和5.38%显示市场活动。立即关注OPEX的实时图表更新。

如何投资OPEX股票？

投资Investment Managers Series Trust II - Tradr 2X Long OPEN Daily ETF需要考虑年度范围6.58 - 42.82和当前价格9.40。许多人在以9.40或9.70下订单之前，会比较-14.93%和。实时查看OPEX价格图表，了解每日变化。

Investment Managers Series Trust II - Tradr 2X Long OPEN Daily ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Investment Managers Series Trust II - Tradr 2X Long OPEN Daily ETF的最高价格是42.82。在6.58 - 42.82内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Investment Managers Series Trust II - Tradr 2X Long OPEN Daily ETF的绩效。

Investment Managers Series Trust II - Tradr 2X Long OPEN Daily ETF股票的最低价格是多少？

Investment Managers Series Trust II - Tradr 2X Long OPEN Daily ETF（OPEX）的最低价格为6.58。将其与当前的9.40和6.58 - 42.82进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看OPEX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

OPEX股票是什么时候拆分的？

Investment Managers Series Trust II - Tradr 2X Long OPEN Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、8.90和-63.47%中可见。

日范围
8.41 9.40
年范围
6.58 42.82
前一天收盘价
8.90
开盘价
8.92
卖价
9.40
买价
9.70
最低价
8.41
最高价
9.40
交易量
83
日变化
5.62%
月变化
-14.93%
6个月变化
3.98%
年变化
-63.47%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%