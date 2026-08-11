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ONEZ: TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF

28.30 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс ONEZ за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.24, а максимальная — 28.39.

Следите за динамикой TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ONEZ сегодня?

TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF (ONEZ) сегодня оценивается на уровне 28.30. Инструмент торгуется в пределах 28.24 - 28.39, вчерашнее закрытие составило 28.30, а торговый объем достиг 31. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ONEZ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF?

TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF в настоящее время оценивается в 28.30. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 9.31% и USD. Отслеживайте движения ONEZ на графике в реальном времени.

Как купить акции ONEZ?

Вы можете купить акции TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF (ONEZ) по текущей цене 28.30. Ордера обычно размещаются около 28.30 или 28.60, тогда как 31 и 0.21% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ONEZ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ONEZ?

Инвестирование в TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF предполагает учет годового диапазона 24.49 - 28.44 и текущей цены 28.30. Многие сравнивают 2.06% и 9.31% перед размещением ордеров на 28.30 или 28.60. Изучайте ежедневные изменения цены ONEZ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF?

Самая высокая цена TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF (ONEZ) за последний год составила 28.44. Акции заметно колебались в пределах 24.49 - 28.44, сравнение с 28.30 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF?

Самая низкая цена TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF (ONEZ) за год составила 24.49. Сравнение с текущими 28.30 и 24.49 - 28.44 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ONEZ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ONEZ?

В прошлом TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 28.30 и 9.31% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
28.24 28.39
Годовой диапазон
24.49 28.44
Предыдущее закрытие
28.30
Open
28.24
Bid
28.30
Ask
28.60
Low
28.24
High
28.39
Объем
31
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
2.06%
6-месячное изменение
9.31%
Годовое изменение
9.31%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%