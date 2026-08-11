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ONEZ: TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF
Курс ONEZ за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.24, а максимальная — 28.39.
Следите за динамикой TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ONEZ сегодня?
TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF (ONEZ) сегодня оценивается на уровне 28.30. Инструмент торгуется в пределах 28.24 - 28.39, вчерашнее закрытие составило 28.30, а торговый объем достиг 31. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ONEZ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF?
TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF в настоящее время оценивается в 28.30. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 9.31% и USD. Отслеживайте движения ONEZ на графике в реальном времени.
Как купить акции ONEZ?
Вы можете купить акции TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF (ONEZ) по текущей цене 28.30. Ордера обычно размещаются около 28.30 или 28.60, тогда как 31 и 0.21% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ONEZ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ONEZ?
Инвестирование в TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF предполагает учет годового диапазона 24.49 - 28.44 и текущей цены 28.30. Многие сравнивают 2.06% и 9.31% перед размещением ордеров на 28.30 или 28.60. Изучайте ежедневные изменения цены ONEZ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF?
Самая высокая цена TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF (ONEZ) за последний год составила 28.44. Акции заметно колебались в пределах 24.49 - 28.44, сравнение с 28.30 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF?
Самая низкая цена TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF (ONEZ) за год составила 24.49. Сравнение с текущими 28.30 и 24.49 - 28.44 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ONEZ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ONEZ?
В прошлом TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 28.30 и 9.31% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 28.30
- Open
- 28.24
- Bid
- 28.30
- Ask
- 28.60
- Low
- 28.24
- High
- 28.39
- Объем
- 31
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 2.06%
- 6-месячное изменение
- 9.31%
- Годовое изменение
- 9.31%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%