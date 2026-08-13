报价部分
货币 / ONEZ
回到股票

ONEZ: TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF

28.21 USD 0.09 (0.32%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日ONEZ汇率已更改-0.32%。当日，交易品种以低点28.15和高点28.35进行交易。

关注TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

ONEZ股票今天的价格是多少？

TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF股票今天的定价为28.21。它在28.15 - 28.35范围内交易，昨天的收盘价为28.30，交易量达到49。ONEZ的实时价格图表显示了这些更新。

TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF股票是否支付股息？

TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF目前的价值为28.21。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.96%和USD。实时查看图表以跟踪ONEZ走势。

如何购买ONEZ股票？

您可以以28.21的当前价格购买TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF股票。订单通常设置在28.21或28.51附近，而49和-0.14%显示市场活动。立即关注ONEZ的实时图表更新。

如何投资ONEZ股票？

投资TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF需要考虑年度范围24.49 - 28.44和当前价格28.21。许多人在以28.21或28.51下订单之前，会比较1.73%和。实时查看ONEZ价格图表，了解每日变化。

TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF的最高价格是28.44。在24.49 - 28.44内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF的绩效。

TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF股票的最低价格是多少？

TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF（ONEZ）的最低价格为24.49。将其与当前的28.21和24.49 - 28.44进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ONEZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

ONEZ股票是什么时候拆分的？

TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、28.30和8.96%中可见。

日范围
28.15 28.35
年范围
24.49 28.44
前一天收盘价
28.30
开盘价
28.25
卖价
28.21
买价
28.51
最低价
28.15
最高价
28.35
交易量
49
日变化
-0.32%
月变化
1.73%
6个月变化
8.96%
年变化
8.96%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%