ONEZ: TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF
今日ONEZ汇率已更改-0.32%。当日，交易品种以低点28.15和高点28.35进行交易。
关注TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
ONEZ股票今天的价格是多少？
TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF股票今天的定价为28.21。它在28.15 - 28.35范围内交易，昨天的收盘价为28.30，交易量达到49。ONEZ的实时价格图表显示了这些更新。
TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF股票是否支付股息？
TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF目前的价值为28.21。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.96%和USD。实时查看图表以跟踪ONEZ走势。
如何购买ONEZ股票？
您可以以28.21的当前价格购买TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF股票。订单通常设置在28.21或28.51附近，而49和-0.14%显示市场活动。立即关注ONEZ的实时图表更新。
如何投资ONEZ股票？
投资TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF需要考虑年度范围24.49 - 28.44和当前价格28.21。许多人在以28.21或28.51下订单之前，会比较1.73%和。实时查看ONEZ价格图表，了解每日变化。
TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF的最高价格是28.44。在24.49 - 28.44内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF的绩效。
TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF股票的最低价格是多少？
TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF（ONEZ）的最低价格为24.49。将其与当前的28.21和24.49 - 28.44进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ONEZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
ONEZ股票是什么时候拆分的？
TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、28.30和8.96%中可见。
- 前一天收盘价
- 28.30
- 开盘价
- 28.25
- 卖价
- 28.21
- 买价
- 28.51
- 最低价
- 28.15
- 最高价
- 28.35
- 交易量
- 49
- 日变化
- -0.32%
- 月变化
- 1.73%
- 6个月变化
- 8.96%
- 年变化
- 8.96%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%