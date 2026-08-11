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OLOX: Olenox Industries Inc

3.26 USD 0.06 (1.87%)
Сектор: Промышленность Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс OLOX за сегодня изменился на 1.87%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.15, а максимальная — 3.92.

Следите за динамикой Olenox Industries Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций OLOX сегодня?

Olenox Industries Inc (OLOX) сегодня оценивается на уровне 3.26. Инструмент торгуется в пределах 3.15 - 3.92, вчерашнее закрытие составило 3.20, а торговый объем достиг 76. Всю динамику можно отследить на ценовом графике OLOX в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Olenox Industries Inc?

Olenox Industries Inc в настоящее время оценивается в 3.26. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 136.23% и USD. Отслеживайте движения OLOX на графике в реальном времени.

Как купить акции OLOX?

Вы можете купить акции Olenox Industries Inc (OLOX) по текущей цене 3.26. Ордера обычно размещаются около 3.26 или 3.56, тогда как 76 и -6.86% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения OLOX на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции OLOX?

Инвестирование в Olenox Industries Inc предполагает учет годового диапазона 0.45 - 11.40 и текущей цены 3.26. Многие сравнивают -33.60% и 226.00% перед размещением ордеров на 3.26 или 3.56. Изучайте ежедневные изменения цены OLOX на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Olenox Industries Inc?

Самая высокая цена Olenox Industries Inc (OLOX) за последний год составила 11.40. Акции заметно колебались в пределах 0.45 - 11.40, сравнение с 3.20 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Olenox Industries Inc на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Olenox Industries Inc?

Самая низкая цена Olenox Industries Inc (OLOX) за год составила 0.45. Сравнение с текущими 3.26 и 0.45 - 11.40 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения OLOX во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций OLOX?

В прошлом Olenox Industries Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 3.20 и 136.23% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
3.15 3.92
Годовой диапазон
0.45 11.40
Предыдущее закрытие
3.20
Open
3.50
Bid
3.26
Ask
3.56
Low
3.15
High
3.92
Объем
76
Дневное изменение
1.87%
Месячное изменение
-33.60%
6-месячное изменение
226.00%
Годовое изменение
136.23%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%