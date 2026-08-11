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OLOX: Olenox Industries Inc
Курс OLOX за сегодня изменился на 1.87%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.15, а максимальная — 3.92.
Следите за динамикой Olenox Industries Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций OLOX сегодня?
Olenox Industries Inc (OLOX) сегодня оценивается на уровне 3.26. Инструмент торгуется в пределах 3.15 - 3.92, вчерашнее закрытие составило 3.20, а торговый объем достиг 76. Всю динамику можно отследить на ценовом графике OLOX в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Olenox Industries Inc?
Olenox Industries Inc в настоящее время оценивается в 3.26. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 136.23% и USD. Отслеживайте движения OLOX на графике в реальном времени.
Как купить акции OLOX?
Вы можете купить акции Olenox Industries Inc (OLOX) по текущей цене 3.26. Ордера обычно размещаются около 3.26 или 3.56, тогда как 76 и -6.86% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения OLOX на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции OLOX?
Инвестирование в Olenox Industries Inc предполагает учет годового диапазона 0.45 - 11.40 и текущей цены 3.26. Многие сравнивают -33.60% и 226.00% перед размещением ордеров на 3.26 или 3.56. Изучайте ежедневные изменения цены OLOX на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Olenox Industries Inc?
Самая высокая цена Olenox Industries Inc (OLOX) за последний год составила 11.40. Акции заметно колебались в пределах 0.45 - 11.40, сравнение с 3.20 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Olenox Industries Inc на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Olenox Industries Inc?
Самая низкая цена Olenox Industries Inc (OLOX) за год составила 0.45. Сравнение с текущими 3.26 и 0.45 - 11.40 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения OLOX во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций OLOX?
В прошлом Olenox Industries Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 3.20 и 136.23% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 3.20
- Open
- 3.50
- Bid
- 3.26
- Ask
- 3.56
- Low
- 3.15
- High
- 3.92
- Объем
- 76
- Дневное изменение
- 1.87%
- Месячное изменение
- -33.60%
- 6-месячное изменение
- 226.00%
- Годовое изменение
- 136.23%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%