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OLOX: Olenox Industries Inc

3.16 USD 0.10 (3.07%)
版块: 工业 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日OLOX汇率已更改-3.07%。当日，交易品种以低点2.97和高点3.25进行交易。

关注Olenox Industries Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • D1
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常见问题解答

OLOX股票今天的价格是多少？

Olenox Industries Inc股票今天的定价为3.16。它在2.97 - 3.25范围内交易，昨天的收盘价为3.26，交易量达到57。OLOX的实时价格图表显示了这些更新。

Olenox Industries Inc股票是否支付股息？

Olenox Industries Inc目前的价值为3.16。股息政策取决于公司，而投资者也会关注128.99%和USD。实时查看图表以跟踪OLOX走势。

如何购买OLOX股票？

您可以以3.16的当前价格购买Olenox Industries Inc股票。订单通常设置在3.16或3.46附近，而57和6.40%显示市场活动。立即关注OLOX的实时图表更新。

如何投资OLOX股票？

投资Olenox Industries Inc需要考虑年度范围0.45 - 11.40和当前价格3.16。许多人在以3.16或3.46下订单之前，会比较-35.64%和。实时查看OLOX价格图表，了解每日变化。

Olenox Industries Inc股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Olenox Industries Inc的最高价格是11.40。在0.45 - 11.40内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Olenox Industries Inc的绩效。

Olenox Industries Inc股票的最低价格是多少？

Olenox Industries Inc（OLOX）的最低价格为0.45。将其与当前的3.16和0.45 - 11.40进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看OLOX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

OLOX股票是什么时候拆分的？

Olenox Industries Inc历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、3.26和128.99%中可见。

日范围
2.97 3.25
年范围
0.45 11.40
前一天收盘价
3.26
开盘价
2.97
卖价
3.16
买价
3.46
最低价
2.97
最高价
3.25
交易量
57
日变化
-3.07%
月变化
-35.64%
6个月变化
216.00%
年变化
128.99%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%