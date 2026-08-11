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OIM: Oneim Acquisition Corp.

10.11 USD 0.01 (0.10%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс OIM за сегодня изменился на -0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.11, а максимальная — 10.11.

Следите за динамикой Oneim Acquisition Corp.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций OIM сегодня?

Oneim Acquisition Corp. (OIM) сегодня оценивается на уровне 10.11. Инструмент торгуется в пределах 10.11 - 10.11, вчерашнее закрытие составило 10.12, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике OIM в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Oneim Acquisition Corp.?

Oneim Acquisition Corp. в настоящее время оценивается в 10.11. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.90% и USD. Отслеживайте движения OIM на графике в реальном времени.

Как купить акции OIM?

Вы можете купить акции Oneim Acquisition Corp. (OIM) по текущей цене 10.11. Ордера обычно размещаются около 10.11 или 10.41, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения OIM на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции OIM?

Инвестирование в Oneim Acquisition Corp. предполагает учет годового диапазона 9.50 - 10.32 и текущей цены 10.11. Многие сравнивают 0.30% и 0.90% перед размещением ордеров на 10.11 или 10.41. Изучайте ежедневные изменения цены OIM на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Oneim Acquisition Corp.?

Самая высокая цена Oneim Acquisition Corp. (OIM) за последний год составила 10.32. Акции заметно колебались в пределах 9.50 - 10.32, сравнение с 10.12 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Oneim Acquisition Corp. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Oneim Acquisition Corp.?

Самая низкая цена Oneim Acquisition Corp. (OIM) за год составила 9.50. Сравнение с текущими 10.11 и 9.50 - 10.32 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения OIM во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций OIM?

В прошлом Oneim Acquisition Corp. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.12 и 0.90% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
10.11 10.11
Годовой диапазон
9.50 10.32
Предыдущее закрытие
10.12
Open
10.11
Bid
10.11
Ask
10.41
Low
10.11
High
10.11
Объем
1
Дневное изменение
-0.10%
Месячное изменение
0.30%
6-месячное изменение
0.90%
Годовое изменение
0.90%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%