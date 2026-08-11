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OIM: Oneim Acquisition Corp.
Курс OIM за сегодня изменился на -0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.11, а максимальная — 10.11.
Следите за динамикой Oneim Acquisition Corp.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций OIM сегодня?
Oneim Acquisition Corp. (OIM) сегодня оценивается на уровне 10.11. Инструмент торгуется в пределах 10.11 - 10.11, вчерашнее закрытие составило 10.12, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике OIM в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Oneim Acquisition Corp.?
Oneim Acquisition Corp. в настоящее время оценивается в 10.11. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.90% и USD. Отслеживайте движения OIM на графике в реальном времени.
Как купить акции OIM?
Вы можете купить акции Oneim Acquisition Corp. (OIM) по текущей цене 10.11. Ордера обычно размещаются около 10.11 или 10.41, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения OIM на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции OIM?
Инвестирование в Oneim Acquisition Corp. предполагает учет годового диапазона 9.50 - 10.32 и текущей цены 10.11. Многие сравнивают 0.30% и 0.90% перед размещением ордеров на 10.11 или 10.41. Изучайте ежедневные изменения цены OIM на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Oneim Acquisition Corp.?
Самая высокая цена Oneim Acquisition Corp. (OIM) за последний год составила 10.32. Акции заметно колебались в пределах 9.50 - 10.32, сравнение с 10.12 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Oneim Acquisition Corp. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Oneim Acquisition Corp.?
Самая низкая цена Oneim Acquisition Corp. (OIM) за год составила 9.50. Сравнение с текущими 10.11 и 9.50 - 10.32 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения OIM во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций OIM?
В прошлом Oneim Acquisition Corp. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.12 и 0.90% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 10.12
- Open
- 10.11
- Bid
- 10.11
- Ask
- 10.41
- Low
- 10.11
- High
- 10.11
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- -0.10%
- Месячное изменение
- 0.30%
- 6-месячное изменение
- 0.90%
- Годовое изменение
- 0.90%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%