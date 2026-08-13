报价部分
货币 / OIM
回到股票

OIM: Oneim Acquisition Corp.

10.11 USD 0.01 (0.10%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日OIM汇率已更改-0.10%。当日，交易品种以低点10.11和高点10.11进行交易。

关注Oneim Acquisition Corp.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

OIM股票今天的价格是多少？

Oneim Acquisition Corp.股票今天的定价为10.11。它在10.11 - 10.11范围内交易，昨天的收盘价为10.12，交易量达到1。OIM的实时价格图表显示了这些更新。

Oneim Acquisition Corp.股票是否支付股息？

Oneim Acquisition Corp.目前的价值为10.11。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.90%和USD。实时查看图表以跟踪OIM走势。

如何购买OIM股票？

您可以以10.11的当前价格购买Oneim Acquisition Corp.股票。订单通常设置在10.11或10.41附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注OIM的实时图表更新。

如何投资OIM股票？

投资Oneim Acquisition Corp.需要考虑年度范围9.50 - 10.32和当前价格10.11。许多人在以10.11或10.41下订单之前，会比较0.30%和。实时查看OIM价格图表，了解每日变化。

Oneim Acquisition Corp.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Oneim Acquisition Corp.的最高价格是10.32。在9.50 - 10.32内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Oneim Acquisition Corp.的绩效。

Oneim Acquisition Corp.股票的最低价格是多少？

Oneim Acquisition Corp.（OIM）的最低价格为9.50。将其与当前的10.11和9.50 - 10.32进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看OIM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

OIM股票是什么时候拆分的？

Oneim Acquisition Corp.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.12和0.90%中可见。

日范围
10.11 10.11
年范围
9.50 10.32
前一天收盘价
10.12
开盘价
10.11
卖价
10.11
买价
10.41
最低价
10.11
最高价
10.11
交易量
1
日变化
-0.10%
月变化
0.30%
6个月变化
0.90%
年变化
0.90%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%