Курс OIA за сегодня изменился на -0.82%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.03, а максимальная — 6.10.

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