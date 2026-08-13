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OIA: 摩根士丹利市保基金

6.05 USD 0.00 (0.00%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日OIA汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点5.98和高点6.07进行交易。

关注摩根士丹利市保基金动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

OIA股票今天的价格是多少？

摩根士丹利市保基金股票今天的定价为6.05。它在5.98 - 6.07范围内交易，昨天的收盘价为6.05，交易量达到204。OIA的实时价格图表显示了这些更新。

摩根士丹利市保基金股票是否支付股息？

摩根士丹利市保基金目前的价值为6.05。股息政策取决于公司，而投资者也会关注6.33%和USD。实时查看图表以跟踪OIA走势。

如何购买OIA股票？

您可以以6.05的当前价格购买摩根士丹利市保基金股票。订单通常设置在6.05或6.35附近，而204和1.17%显示市场活动。立即关注OIA的实时图表更新。

如何投资OIA股票？

投资摩根士丹利市保基金需要考虑年度范围5.66 - 6.40和当前价格6.05。许多人在以6.05或6.35下订单之前，会比较0.00%和。实时查看OIA价格图表，了解每日变化。

摩根士丹利市保基金股票的最高价格是多少？

在过去一年中，摩根士丹利市保基金的最高价格是6.40。在5.66 - 6.40内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪摩根士丹利市保基金的绩效。

摩根士丹利市保基金股票的最低价格是多少？

摩根士丹利市保基金（OIA）的最低价格为5.66。将其与当前的6.05和5.66 - 6.40进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看OIA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

OIA股票是什么时候拆分的？

摩根士丹利市保基金历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、6.05和6.33%中可见。

日范围
5.98 6.07
年范围
5.66 6.40
前一天收盘价
6.05
开盘价
5.98
卖价
6.05
买价
6.35
最低价
5.98
最高价
6.07
交易量
204
日变化
0.00%
月变化
0.00%
6个月变化
-5.02%
年变化
6.33%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%