OIA: 摩根士丹利市保基金
今日OIA汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点5.98和高点6.07进行交易。
关注摩根士丹利市保基金动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
OIA股票今天的价格是多少？
摩根士丹利市保基金股票今天的定价为6.05。它在5.98 - 6.07范围内交易，昨天的收盘价为6.05，交易量达到204。OIA的实时价格图表显示了这些更新。
摩根士丹利市保基金股票是否支付股息？
摩根士丹利市保基金目前的价值为6.05。股息政策取决于公司，而投资者也会关注6.33%和USD。实时查看图表以跟踪OIA走势。
如何购买OIA股票？
您可以以6.05的当前价格购买摩根士丹利市保基金股票。订单通常设置在6.05或6.35附近，而204和1.17%显示市场活动。立即关注OIA的实时图表更新。
如何投资OIA股票？
投资摩根士丹利市保基金需要考虑年度范围5.66 - 6.40和当前价格6.05。许多人在以6.05或6.35下订单之前，会比较0.00%和。实时查看OIA价格图表，了解每日变化。
摩根士丹利市保基金股票的最高价格是多少？
在过去一年中，摩根士丹利市保基金的最高价格是6.40。在5.66 - 6.40内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪摩根士丹利市保基金的绩效。
摩根士丹利市保基金股票的最低价格是多少？
摩根士丹利市保基金（OIA）的最低价格为5.66。将其与当前的6.05和5.66 - 6.40进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看OIA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
OIA股票是什么时候拆分的？
摩根士丹利市保基金历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、6.05和6.33%中可见。
- 前一天收盘价
- 6.05
- 开盘价
- 5.98
- 卖价
- 6.05
- 买价
- 6.35
- 最低价
- 5.98
- 最高价
- 6.07
- 交易量
- 204
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- 0.00%
- 6个月变化
- -5.02%
- 年变化
- 6.33%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%