КотировкиРазделы
Валюты / ODDS
Назад в Рынок акций США

ODDS: Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF

25.44 USD 0.01 (0.04%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс ODDS за сегодня изменился на -0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.44, а максимальная — 25.44.

Следите за динамикой Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости ODDS

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ODDS сегодня?

Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF (ODDS) сегодня оценивается на уровне 25.44. Инструмент торгуется в пределах 25.44 - 25.44, вчерашнее закрытие составило 25.45, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ODDS в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF?

Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF в настоящее время оценивается в 25.44. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -24.06% и USD. Отслеживайте движения ODDS на графике в реальном времени.

Как купить акции ODDS?

Вы можете купить акции Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF (ODDS) по текущей цене 25.44. Ордера обычно размещаются около 25.44 или 25.74, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ODDS на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ODDS?

Инвестирование в Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF предполагает учет годового диапазона 22.67 - 35.10 и текущей цены 25.44. Многие сравнивают 1.27% и 5.17% перед размещением ордеров на 25.44 или 25.74. Изучайте ежедневные изменения цены ODDS на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF?

Самая высокая цена Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF (ODDS) за последний год составила 35.10. Акции заметно колебались в пределах 22.67 - 35.10, сравнение с 25.45 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF?

Самая низкая цена Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF (ODDS) за год составила 22.67. Сравнение с текущими 25.44 и 22.67 - 35.10 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ODDS во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ODDS?

В прошлом Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.45 и -24.06% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
25.44 25.44
Годовой диапазон
22.67 35.10
Предыдущее закрытие
25.45
Open
25.44
Bid
25.44
Ask
25.74
Low
25.44
High
25.44
Объем
1
Дневное изменение
-0.04%
Месячное изменение
1.27%
6-месячное изменение
5.17%
Годовое изменение
-24.06%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%