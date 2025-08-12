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ODDS: Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF
Курс ODDS за сегодня изменился на -0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.44, а максимальная — 25.44.
Следите за динамикой Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости ODDS
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ODDS сегодня?
Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF (ODDS) сегодня оценивается на уровне 25.44. Инструмент торгуется в пределах 25.44 - 25.44, вчерашнее закрытие составило 25.45, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ODDS в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF?
Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF в настоящее время оценивается в 25.44. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -24.06% и USD. Отслеживайте движения ODDS на графике в реальном времени.
Как купить акции ODDS?
Вы можете купить акции Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF (ODDS) по текущей цене 25.44. Ордера обычно размещаются около 25.44 или 25.74, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ODDS на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ODDS?
Инвестирование в Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF предполагает учет годового диапазона 22.67 - 35.10 и текущей цены 25.44. Многие сравнивают 1.27% и 5.17% перед размещением ордеров на 25.44 или 25.74. Изучайте ежедневные изменения цены ODDS на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF?
Самая высокая цена Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF (ODDS) за последний год составила 35.10. Акции заметно колебались в пределах 22.67 - 35.10, сравнение с 25.45 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF?
Самая низкая цена Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF (ODDS) за год составила 22.67. Сравнение с текущими 25.44 и 22.67 - 35.10 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ODDS во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ODDS?
В прошлом Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.45 и -24.06% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 25.45
- Open
- 25.44
- Bid
- 25.44
- Ask
- 25.74
- Low
- 25.44
- High
- 25.44
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- -0.04%
- Месячное изменение
- 1.27%
- 6-месячное изменение
- 5.17%
- Годовое изменение
- -24.06%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%