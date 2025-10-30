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ODDS: Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF

25.44 USD 0.01 (0.04%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日ODDS汇率已更改-0.04%。当日，交易品种以低点25.44和高点25.44进行交易。

关注Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ODDS新闻

常见问题解答

ODDS股票今天的价格是多少？

Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF股票今天的定价为25.44。它在25.44 - 25.44范围内交易，昨天的收盘价为25.45，交易量达到1。ODDS的实时价格图表显示了这些更新。

Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF股票是否支付股息？

Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF目前的价值为25.44。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-24.06%和USD。实时查看图表以跟踪ODDS走势。

如何购买ODDS股票？

您可以以25.44的当前价格购买Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF股票。订单通常设置在25.44或25.74附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注ODDS的实时图表更新。

如何投资ODDS股票？

投资Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF需要考虑年度范围22.67 - 35.10和当前价格25.44。许多人在以25.44或25.74下订单之前，会比较1.27%和。实时查看ODDS价格图表，了解每日变化。

Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF的最高价格是35.10。在22.67 - 35.10内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF的绩效。

Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF股票的最低价格是多少？

Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF（ODDS）的最低价格为22.67。将其与当前的25.44和22.67 - 35.10进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ODDS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

ODDS股票是什么时候拆分的？

Pacer BlueStar Digital Entertainment ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.45和-24.06%中可见。

日范围
25.44 25.44
年范围
22.67 35.10
前一天收盘价
25.45
开盘价
25.44
卖价
25.44
买价
25.74
最低价
25.44
最高价
25.44
交易量
1
日变化
-0.04%
月变化
1.27%
6个月变化
5.17%
年变化
-24.06%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%