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OCTB: Aptus October Buffer ETF
Курс OCTB за сегодня изменился на 0.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.73, а максимальная — 27.73.
Следите за динамикой Aptus October Buffer ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций OCTB сегодня?
Aptus October Buffer ETF (OCTB) сегодня оценивается на уровне 27.73. Инструмент торгуется в пределах 27.73 - 27.73, вчерашнее закрытие составило 27.70, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике OCTB в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Aptus October Buffer ETF?
Aptus October Buffer ETF в настоящее время оценивается в 27.73. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 10.83% и USD. Отслеживайте движения OCTB на графике в реальном времени.
Как купить акции OCTB?
Вы можете купить акции Aptus October Buffer ETF (OCTB) по текущей цене 27.73. Ордера обычно размещаются около 27.73 или 28.03, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения OCTB на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции OCTB?
Инвестирование в Aptus October Buffer ETF предполагает учет годового диапазона 24.60 - 27.73 и текущей цены 27.73. Многие сравнивают 0.65% и 7.88% перед размещением ордеров на 27.73 или 28.03. Изучайте ежедневные изменения цены OCTB на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Aptus October Buffer ETF?
Самая высокая цена Aptus October Buffer ETF (OCTB) за последний год составила 27.73. Акции заметно колебались в пределах 24.60 - 27.73, сравнение с 27.70 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Aptus October Buffer ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Aptus October Buffer ETF?
Самая низкая цена Aptus October Buffer ETF (OCTB) за год составила 24.60. Сравнение с текущими 27.73 и 24.60 - 27.73 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения OCTB во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций OCTB?
В прошлом Aptus October Buffer ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 27.70 и 10.83% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 27.70
- Open
- 27.73
- Bid
- 27.73
- Ask
- 28.03
- Low
- 27.73
- High
- 27.73
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 0.11%
- Месячное изменение
- 0.65%
- 6-месячное изменение
- 7.88%
- Годовое изменение
- 10.83%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%