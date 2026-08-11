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OCTB: Aptus October Buffer ETF

27.73 USD 0.03 (0.11%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс OCTB за сегодня изменился на 0.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.73, а максимальная — 27.73.

Следите за динамикой Aptus October Buffer ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций OCTB сегодня?

Aptus October Buffer ETF (OCTB) сегодня оценивается на уровне 27.73. Инструмент торгуется в пределах 27.73 - 27.73, вчерашнее закрытие составило 27.70, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике OCTB в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Aptus October Buffer ETF?

Aptus October Buffer ETF в настоящее время оценивается в 27.73. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 10.83% и USD. Отслеживайте движения OCTB на графике в реальном времени.

Как купить акции OCTB?

Вы можете купить акции Aptus October Buffer ETF (OCTB) по текущей цене 27.73. Ордера обычно размещаются около 27.73 или 28.03, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения OCTB на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции OCTB?

Инвестирование в Aptus October Buffer ETF предполагает учет годового диапазона 24.60 - 27.73 и текущей цены 27.73. Многие сравнивают 0.65% и 7.88% перед размещением ордеров на 27.73 или 28.03. Изучайте ежедневные изменения цены OCTB на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Aptus October Buffer ETF?

Самая высокая цена Aptus October Buffer ETF (OCTB) за последний год составила 27.73. Акции заметно колебались в пределах 24.60 - 27.73, сравнение с 27.70 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Aptus October Buffer ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Aptus October Buffer ETF?

Самая низкая цена Aptus October Buffer ETF (OCTB) за год составила 24.60. Сравнение с текущими 27.73 и 24.60 - 27.73 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения OCTB во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций OCTB?

В прошлом Aptus October Buffer ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 27.70 и 10.83% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
27.73 27.73
Годовой диапазон
24.60 27.73
Предыдущее закрытие
27.70
Open
27.73
Bid
27.73
Ask
28.03
Low
27.73
High
27.73
Объем
1
Дневное изменение
0.11%
Месячное изменение
0.65%
6-месячное изменение
7.88%
Годовое изменение
10.83%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%