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OARK: YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF
Курс OARK за сегодня изменился на 0.93%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.23, а максимальная — 29.41.
Следите за динамикой YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций OARK сегодня?
YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) сегодня оценивается на уровне 29.34. Инструмент торгуется в пределах 29.23 - 29.41, вчерашнее закрытие составило 29.07, а торговый объем достиг 9. Всю динамику можно отследить на ценовом графике OARK в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF?
YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF в настоящее время оценивается в 29.34. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -9.22% и USD. Отслеживайте движения OARK на графике в реальном времени.
Как купить акции OARK?
Вы можете купить акции YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) по текущей цене 29.34. Ордера обычно размещаются около 29.34 или 29.64, тогда как 9 и 0.38% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения OARK на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции OARK?
Инвестирование в YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF предполагает учет годового диапазона 26.89 - 34.18 и текущей цены 29.34. Многие сравнивают 8.75% и -11.09% перед размещением ордеров на 29.34 или 29.64. Изучайте ежедневные изменения цены OARK на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF?
Самая высокая цена YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) за последний год составила 34.18. Акции заметно колебались в пределах 26.89 - 34.18, сравнение с 29.07 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF?
Самая низкая цена YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) за год составила 26.89. Сравнение с текущими 29.34 и 26.89 - 34.18 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения OARK во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций OARK?
В прошлом YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 29.07 и -9.22% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 29.07
- Open
- 29.23
- Bid
- 29.34
- Ask
- 29.64
- Low
- 29.23
- High
- 29.41
- Объем
- 9
- Дневное изменение
- 0.93%
- Месячное изменение
- 8.75%
- 6-месячное изменение
- -11.09%
- Годовое изменение
- -9.22%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%