OARK: YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF
今日OARK汇率已更改0.10%。当日，交易品种以低点29.37和高点29.48进行交易。
关注YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
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常见问题解答
OARK股票今天的价格是多少？
YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF股票今天的定价为29.37。它在29.37 - 29.48范围内交易，昨天的收盘价为29.34，交易量达到3。OARK的实时价格图表显示了这些更新。
YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF股票是否支付股息？
YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF目前的价值为29.37。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-9.13%和USD。实时查看图表以跟踪OARK走势。
如何购买OARK股票？
您可以以29.37的当前价格购买YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF股票。订单通常设置在29.37或29.67附近，而3和-0.37%显示市场活动。立即关注OARK的实时图表更新。
如何投资OARK股票？
投资YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF需要考虑年度范围26.89 - 34.18和当前价格29.37。许多人在以29.37或29.67下订单之前，会比较8.86%和。实时查看OARK价格图表，了解每日变化。
YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF的最高价格是34.18。在26.89 - 34.18内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF的绩效。
YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF股票的最低价格是多少？
YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF（OARK）的最低价格为26.89。将其与当前的29.37和26.89 - 34.18进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看OARK在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
OARK股票是什么时候拆分的？
YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、29.34和-9.13%中可见。
- 前一天收盘价
- 29.34
- 开盘价
- 29.48
- 卖价
- 29.37
- 买价
- 29.67
- 最低价
- 29.37
- 最高价
- 29.48
- 交易量
- 3
- 日变化
- 0.10%
- 月变化
- 8.86%
- 6个月变化
- -11.00%
- 年变化
- -9.13%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%