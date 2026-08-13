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OARK: YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF

29.37 USD 0.03 (0.10%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日OARK汇率已更改0.10%。当日，交易品种以低点29.37和高点29.48进行交易。

关注YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

OARK股票今天的价格是多少？

YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF股票今天的定价为29.37。它在29.37 - 29.48范围内交易，昨天的收盘价为29.34，交易量达到3。OARK的实时价格图表显示了这些更新。

YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF股票是否支付股息？

YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF目前的价值为29.37。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-9.13%和USD。实时查看图表以跟踪OARK走势。

如何购买OARK股票？

您可以以29.37的当前价格购买YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF股票。订单通常设置在29.37或29.67附近，而3和-0.37%显示市场活动。立即关注OARK的实时图表更新。

如何投资OARK股票？

投资YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF需要考虑年度范围26.89 - 34.18和当前价格29.37。许多人在以29.37或29.67下订单之前，会比较8.86%和。实时查看OARK价格图表，了解每日变化。

YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF的最高价格是34.18。在26.89 - 34.18内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF的绩效。

YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF股票的最低价格是多少？

YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF（OARK）的最低价格为26.89。将其与当前的29.37和26.89 - 34.18进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看OARK在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

OARK股票是什么时候拆分的？

YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、29.34和-9.13%中可见。

日范围
29.37 29.48
年范围
26.89 34.18
前一天收盘价
29.34
开盘价
29.48
卖价
29.37
买价
29.67
最低价
29.37
最高价
29.48
交易量
3
日变化
0.10%
月变化
8.86%
6个月变化
-11.00%
年变化
-9.13%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%