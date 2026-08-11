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OAKI: Oakmark International Large Cap ETF

27.55 USD 0.21 (0.76%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс OAKI за сегодня изменился на -0.76%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.55, а максимальная — 27.62.

Следите за динамикой Oakmark International Large Cap ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций OAKI сегодня?

Oakmark International Large Cap ETF (OAKI) сегодня оценивается на уровне 27.55. Инструмент торгуется в пределах 27.55 - 27.62, вчерашнее закрытие составило 27.76, а торговый объем достиг 11. Всю динамику можно отследить на ценовом графике OAKI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Oakmark International Large Cap ETF?

Oakmark International Large Cap ETF в настоящее время оценивается в 27.55. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 7.87% и USD. Отслеживайте движения OAKI на графике в реальном времени.

Как купить акции OAKI?

Вы можете купить акции Oakmark International Large Cap ETF (OAKI) по текущей цене 27.55. Ордера обычно размещаются около 27.55 или 27.85, тогда как 11 и -0.25% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения OAKI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции OAKI?

Инвестирование в Oakmark International Large Cap ETF предполагает учет годового диапазона 23.29 - 27.76 и текущей цены 27.55. Многие сравнивают 1.18% и 4.73% перед размещением ордеров на 27.55 или 27.85. Изучайте ежедневные изменения цены OAKI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Oakmark International Large Cap ETF?

Самая высокая цена Oakmark International Large Cap ETF (OAKI) за последний год составила 27.76. Акции заметно колебались в пределах 23.29 - 27.76, сравнение с 27.76 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Oakmark International Large Cap ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Oakmark International Large Cap ETF?

Самая низкая цена Oakmark International Large Cap ETF (OAKI) за год составила 23.29. Сравнение с текущими 27.55 и 23.29 - 27.76 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения OAKI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций OAKI?

В прошлом Oakmark International Large Cap ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 27.76 и 7.87% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
27.55 27.62
Годовой диапазон
23.29 27.76
Предыдущее закрытие
27.76
Open
27.62
Bid
27.55
Ask
27.85
Low
27.55
High
27.62
Объем
11
Дневное изменение
-0.76%
Месячное изменение
1.18%
6-месячное изменение
4.73%
Годовое изменение
7.87%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%