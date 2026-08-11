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OAKI: Oakmark International Large Cap ETF
Курс OAKI за сегодня изменился на -0.76%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.55, а максимальная — 27.62.
Следите за динамикой Oakmark International Large Cap ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций OAKI сегодня?
Oakmark International Large Cap ETF (OAKI) сегодня оценивается на уровне 27.55. Инструмент торгуется в пределах 27.55 - 27.62, вчерашнее закрытие составило 27.76, а торговый объем достиг 11. Всю динамику можно отследить на ценовом графике OAKI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Oakmark International Large Cap ETF?
Oakmark International Large Cap ETF в настоящее время оценивается в 27.55. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 7.87% и USD. Отслеживайте движения OAKI на графике в реальном времени.
Как купить акции OAKI?
Вы можете купить акции Oakmark International Large Cap ETF (OAKI) по текущей цене 27.55. Ордера обычно размещаются около 27.55 или 27.85, тогда как 11 и -0.25% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения OAKI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции OAKI?
Инвестирование в Oakmark International Large Cap ETF предполагает учет годового диапазона 23.29 - 27.76 и текущей цены 27.55. Многие сравнивают 1.18% и 4.73% перед размещением ордеров на 27.55 или 27.85. Изучайте ежедневные изменения цены OAKI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Oakmark International Large Cap ETF?
Самая высокая цена Oakmark International Large Cap ETF (OAKI) за последний год составила 27.76. Акции заметно колебались в пределах 23.29 - 27.76, сравнение с 27.76 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Oakmark International Large Cap ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Oakmark International Large Cap ETF?
Самая низкая цена Oakmark International Large Cap ETF (OAKI) за год составила 23.29. Сравнение с текущими 27.55 и 23.29 - 27.76 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения OAKI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций OAKI?
В прошлом Oakmark International Large Cap ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 27.76 и 7.87% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 27.76
- Open
- 27.62
- Bid
- 27.55
- Ask
- 27.85
- Low
- 27.55
- High
- 27.62
- Объем
- 11
- Дневное изменение
- -0.76%
- Месячное изменение
- 1.18%
- 6-месячное изменение
- 4.73%
- Годовое изменение
- 7.87%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%