OAKI: Oakmark International Large Cap ETF
今日OAKI汇率已更改-0.22%。当日，交易品种以低点27.49和高点27.54进行交易。
关注Oakmark International Large Cap ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
OAKI股票今天的价格是多少？
Oakmark International Large Cap ETF股票今天的定价为27.49。它在27.49 - 27.54范围内交易，昨天的收盘价为27.55，交易量达到3。OAKI的实时价格图表显示了这些更新。
Oakmark International Large Cap ETF股票是否支付股息？
Oakmark International Large Cap ETF目前的价值为27.49。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.64%和USD。实时查看图表以跟踪OAKI走势。
如何购买OAKI股票？
您可以以27.49的当前价格购买Oakmark International Large Cap ETF股票。订单通常设置在27.49或27.79附近，而3和-0.18%显示市场活动。立即关注OAKI的实时图表更新。
如何投资OAKI股票？
投资Oakmark International Large Cap ETF需要考虑年度范围23.29 - 27.76和当前价格27.49。许多人在以27.49或27.79下订单之前，会比较0.95%和。实时查看OAKI价格图表，了解每日变化。
Oakmark International Large Cap ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Oakmark International Large Cap ETF的最高价格是27.76。在23.29 - 27.76内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Oakmark International Large Cap ETF的绩效。
Oakmark International Large Cap ETF股票的最低价格是多少？
Oakmark International Large Cap ETF（OAKI）的最低价格为23.29。将其与当前的27.49和23.29 - 27.76进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看OAKI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
OAKI股票是什么时候拆分的？
Oakmark International Large Cap ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、27.55和7.64%中可见。
- 前一天收盘价
- 27.55
- 开盘价
- 27.54
- 卖价
- 27.49
- 买价
- 27.79
- 最低价
- 27.49
- 最高价
- 27.54
- 交易量
- 3
- 日变化
- -0.22%
- 月变化
- 0.95%
- 6个月变化
- 4.50%
- 年变化
- 7.64%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%