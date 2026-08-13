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OAKI: Oakmark International Large Cap ETF

27.49 USD 0.06 (0.22%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日OAKI汇率已更改-0.22%。当日，交易品种以低点27.49和高点27.54进行交易。

关注Oakmark International Large Cap ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

OAKI股票今天的价格是多少？

Oakmark International Large Cap ETF股票今天的定价为27.49。它在27.49 - 27.54范围内交易，昨天的收盘价为27.55，交易量达到3。OAKI的实时价格图表显示了这些更新。

Oakmark International Large Cap ETF股票是否支付股息？

Oakmark International Large Cap ETF目前的价值为27.49。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.64%和USD。实时查看图表以跟踪OAKI走势。

如何购买OAKI股票？

您可以以27.49的当前价格购买Oakmark International Large Cap ETF股票。订单通常设置在27.49或27.79附近，而3和-0.18%显示市场活动。立即关注OAKI的实时图表更新。

如何投资OAKI股票？

投资Oakmark International Large Cap ETF需要考虑年度范围23.29 - 27.76和当前价格27.49。许多人在以27.49或27.79下订单之前，会比较0.95%和。实时查看OAKI价格图表，了解每日变化。

Oakmark International Large Cap ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Oakmark International Large Cap ETF的最高价格是27.76。在23.29 - 27.76内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Oakmark International Large Cap ETF的绩效。

Oakmark International Large Cap ETF股票的最低价格是多少？

Oakmark International Large Cap ETF（OAKI）的最低价格为23.29。将其与当前的27.49和23.29 - 27.76进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看OAKI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

OAKI股票是什么时候拆分的？

Oakmark International Large Cap ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、27.55和7.64%中可见。

日范围
27.49 27.54
年范围
23.29 27.76
前一天收盘价
27.55
开盘价
27.54
卖价
27.49
买价
27.79
最低价
27.49
最高价
27.54
交易量
3
日变化
-0.22%
月变化
0.95%
6个月变化
4.50%
年变化
7.64%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%