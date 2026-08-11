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OAKG: Oakmark Global Large Cap ETF

27.21 USD 0.08 (0.29%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс OAKG за сегодня изменился на 0.29%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.21, а максимальная — 27.24.

Следите за динамикой Oakmark Global Large Cap ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций OAKG сегодня?

Oakmark Global Large Cap ETF (OAKG) сегодня оценивается на уровне 27.21. Инструмент торгуется в пределах 27.21 - 27.24, вчерашнее закрытие составило 27.13, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике OAKG в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Oakmark Global Large Cap ETF?

Oakmark Global Large Cap ETF в настоящее время оценивается в 27.21. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 6.33% и USD. Отслеживайте движения OAKG на графике в реальном времени.

Как купить акции OAKG?

Вы можете купить акции Oakmark Global Large Cap ETF (OAKG) по текущей цене 27.21. Ордера обычно размещаются около 27.21 или 27.51, тогда как 4 и -0.11% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения OAKG на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции OAKG?

Инвестирование в Oakmark Global Large Cap ETF предполагает учет годового диапазона 23.74 - 27.24 и текущей цены 27.21. Многие сравнивают 1.27% и 7.49% перед размещением ордеров на 27.21 или 27.51. Изучайте ежедневные изменения цены OAKG на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Oakmark Global Large Cap ETF?

Самая высокая цена Oakmark Global Large Cap ETF (OAKG) за последний год составила 27.24. Акции заметно колебались в пределах 23.74 - 27.24, сравнение с 27.13 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Oakmark Global Large Cap ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Oakmark Global Large Cap ETF?

Самая низкая цена Oakmark Global Large Cap ETF (OAKG) за год составила 23.74. Сравнение с текущими 27.21 и 23.74 - 27.24 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения OAKG во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций OAKG?

В прошлом Oakmark Global Large Cap ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 27.13 и 6.33% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
27.21 27.24
Годовой диапазон
23.74 27.24
Предыдущее закрытие
27.13
Open
27.24
Bid
27.21
Ask
27.51
Low
27.21
High
27.24
Объем
4
Дневное изменение
0.29%
Месячное изменение
1.27%
6-месячное изменение
7.49%
Годовое изменение
6.33%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%