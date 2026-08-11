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OAKG: Oakmark Global Large Cap ETF
Курс OAKG за сегодня изменился на 0.29%. При этом минимальная цена на торгах достигала 27.21, а максимальная — 27.24.
Следите за динамикой Oakmark Global Large Cap ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций OAKG сегодня?
Oakmark Global Large Cap ETF (OAKG) сегодня оценивается на уровне 27.21. Инструмент торгуется в пределах 27.21 - 27.24, вчерашнее закрытие составило 27.13, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике OAKG в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Oakmark Global Large Cap ETF?
Oakmark Global Large Cap ETF в настоящее время оценивается в 27.21. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 6.33% и USD. Отслеживайте движения OAKG на графике в реальном времени.
Как купить акции OAKG?
Вы можете купить акции Oakmark Global Large Cap ETF (OAKG) по текущей цене 27.21. Ордера обычно размещаются около 27.21 или 27.51, тогда как 4 и -0.11% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения OAKG на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции OAKG?
Инвестирование в Oakmark Global Large Cap ETF предполагает учет годового диапазона 23.74 - 27.24 и текущей цены 27.21. Многие сравнивают 1.27% и 7.49% перед размещением ордеров на 27.21 или 27.51. Изучайте ежедневные изменения цены OAKG на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Oakmark Global Large Cap ETF?
Самая высокая цена Oakmark Global Large Cap ETF (OAKG) за последний год составила 27.24. Акции заметно колебались в пределах 23.74 - 27.24, сравнение с 27.13 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Oakmark Global Large Cap ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Oakmark Global Large Cap ETF?
Самая низкая цена Oakmark Global Large Cap ETF (OAKG) за год составила 23.74. Сравнение с текущими 27.21 и 23.74 - 27.24 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения OAKG во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций OAKG?
В прошлом Oakmark Global Large Cap ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 27.13 и 6.33% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 27.13
- Open
- 27.24
- Bid
- 27.21
- Ask
- 27.51
- Low
- 27.21
- High
- 27.24
- Объем
- 4
- Дневное изменение
- 0.29%
- Месячное изменение
- 1.27%
- 6-месячное изменение
- 7.49%
- Годовое изменение
- 6.33%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%