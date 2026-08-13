OAKG: Oakmark Global Large Cap ETF
今日OAKG汇率已更改0.29%。当日，交易品种以低点27.21和高点27.24进行交易。
关注Oakmark Global Large Cap ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
OAKG股票今天的价格是多少？
Oakmark Global Large Cap ETF股票今天的定价为27.21。它在27.21 - 27.24范围内交易，昨天的收盘价为27.13，交易量达到4。OAKG的实时价格图表显示了这些更新。
Oakmark Global Large Cap ETF股票是否支付股息？
Oakmark Global Large Cap ETF目前的价值为27.21。股息政策取决于公司，而投资者也会关注6.33%和USD。实时查看图表以跟踪OAKG走势。
如何购买OAKG股票？
您可以以27.21的当前价格购买Oakmark Global Large Cap ETF股票。订单通常设置在27.21或27.51附近，而4和-0.11%显示市场活动。立即关注OAKG的实时图表更新。
如何投资OAKG股票？
投资Oakmark Global Large Cap ETF需要考虑年度范围23.74 - 27.24和当前价格27.21。许多人在以27.21或27.51下订单之前，会比较1.27%和。实时查看OAKG价格图表，了解每日变化。
Oakmark Global Large Cap ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Oakmark Global Large Cap ETF的最高价格是27.24。在23.74 - 27.24内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Oakmark Global Large Cap ETF的绩效。
Oakmark Global Large Cap ETF股票的最低价格是多少？
Oakmark Global Large Cap ETF（OAKG）的最低价格为23.74。将其与当前的27.21和23.74 - 27.24进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看OAKG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
OAKG股票是什么时候拆分的？
Oakmark Global Large Cap ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、27.13和6.33%中可见。
- 前一天收盘价
- 27.13
- 开盘价
- 27.24
- 卖价
- 27.21
- 买价
- 27.51
- 最低价
- 27.21
- 最高价
- 27.24
- 交易量
- 4
- 日变化
- 0.29%
- 月变化
- 1.27%
- 6个月变化
- 7.49%
- 年变化
- 6.33%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%