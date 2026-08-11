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NXUS: Nuveen International Aggregate Bond ETF

24.78 USD 0.03 (0.12%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс NXUS за сегодня изменился на 0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.78, а максимальная — 24.78.

Следите за динамикой Nuveen International Aggregate Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций NXUS сегодня?

Nuveen International Aggregate Bond ETF (NXUS) сегодня оценивается на уровне 24.78. Инструмент торгуется в пределах 24.78 - 24.78, вчерашнее закрытие составило 24.75, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NXUS в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Nuveen International Aggregate Bond ETF?

Nuveen International Aggregate Bond ETF в настоящее время оценивается в 24.78. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.16% и USD. Отслеживайте движения NXUS на графике в реальном времени.

Как купить акции NXUS?

Вы можете купить акции Nuveen International Aggregate Bond ETF (NXUS) по текущей цене 24.78. Ордера обычно размещаются около 24.78 или 25.08, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NXUS на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции NXUS?

Инвестирование в Nuveen International Aggregate Bond ETF предполагает учет годового диапазона 24.61 - 25.45 и текущей цены 24.78. Многие сравнивают 0.00% и -1.54% перед размещением ордеров на 24.78 или 25.08. Изучайте ежедневные изменения цены NXUS на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Nuveen International Aggregate Bond ETF?

Самая высокая цена Nuveen International Aggregate Bond ETF (NXUS) за последний год составила 25.45. Акции заметно колебались в пределах 24.61 - 25.45, сравнение с 24.75 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Nuveen International Aggregate Bond ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Nuveen International Aggregate Bond ETF?

Самая низкая цена Nuveen International Aggregate Bond ETF (NXUS) за год составила 24.61. Сравнение с текущими 24.78 и 24.61 - 25.45 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NXUS во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций NXUS?

В прошлом Nuveen International Aggregate Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.75 и -0.16% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
24.78 24.78
Годовой диапазон
24.61 25.45
Предыдущее закрытие
24.75
Open
24.78
Bid
24.78
Ask
25.08
Low
24.78
High
24.78
Объем
1
Дневное изменение
0.12%
Месячное изменение
0.00%
6-месячное изменение
-1.54%
Годовое изменение
-0.16%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%