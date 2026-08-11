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NXUS: Nuveen International Aggregate Bond ETF
Курс NXUS за сегодня изменился на 0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.78, а максимальная — 24.78.
Следите за динамикой Nuveen International Aggregate Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций NXUS сегодня?
Nuveen International Aggregate Bond ETF (NXUS) сегодня оценивается на уровне 24.78. Инструмент торгуется в пределах 24.78 - 24.78, вчерашнее закрытие составило 24.75, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NXUS в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Nuveen International Aggregate Bond ETF?
Nuveen International Aggregate Bond ETF в настоящее время оценивается в 24.78. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.16% и USD. Отслеживайте движения NXUS на графике в реальном времени.
Как купить акции NXUS?
Вы можете купить акции Nuveen International Aggregate Bond ETF (NXUS) по текущей цене 24.78. Ордера обычно размещаются около 24.78 или 25.08, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NXUS на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции NXUS?
Инвестирование в Nuveen International Aggregate Bond ETF предполагает учет годового диапазона 24.61 - 25.45 и текущей цены 24.78. Многие сравнивают 0.00% и -1.54% перед размещением ордеров на 24.78 или 25.08. Изучайте ежедневные изменения цены NXUS на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Nuveen International Aggregate Bond ETF?
Самая высокая цена Nuveen International Aggregate Bond ETF (NXUS) за последний год составила 25.45. Акции заметно колебались в пределах 24.61 - 25.45, сравнение с 24.75 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Nuveen International Aggregate Bond ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Nuveen International Aggregate Bond ETF?
Самая низкая цена Nuveen International Aggregate Bond ETF (NXUS) за год составила 24.61. Сравнение с текущими 24.78 и 24.61 - 25.45 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NXUS во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций NXUS?
В прошлом Nuveen International Aggregate Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.75 и -0.16% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 24.75
- Open
- 24.78
- Bid
- 24.78
- Ask
- 25.08
- Low
- 24.78
- High
- 24.78
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 0.12%
- Месячное изменение
- 0.00%
- 6-месячное изменение
- -1.54%
- Годовое изменение
- -0.16%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%