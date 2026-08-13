NXUS: Nuveen International Aggregate Bond ETF
今日NXUS汇率已更改0.12%。当日，交易品种以低点24.78和高点24.78进行交易。
关注Nuveen International Aggregate Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
NXUS股票今天的价格是多少？
Nuveen International Aggregate Bond ETF股票今天的定价为24.78。它在24.78 - 24.78范围内交易，昨天的收盘价为24.75，交易量达到1。NXUS的实时价格图表显示了这些更新。
Nuveen International Aggregate Bond ETF股票是否支付股息？
Nuveen International Aggregate Bond ETF目前的价值为24.78。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.16%和USD。实时查看图表以跟踪NXUS走势。
如何购买NXUS股票？
您可以以24.78的当前价格购买Nuveen International Aggregate Bond ETF股票。订单通常设置在24.78或25.08附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注NXUS的实时图表更新。
如何投资NXUS股票？
投资Nuveen International Aggregate Bond ETF需要考虑年度范围24.61 - 25.45和当前价格24.78。许多人在以24.78或25.08下订单之前，会比较0.00%和。实时查看NXUS价格图表，了解每日变化。
Nuveen International Aggregate Bond ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Nuveen International Aggregate Bond ETF的最高价格是25.45。在24.61 - 25.45内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Nuveen International Aggregate Bond ETF的绩效。
Nuveen International Aggregate Bond ETF股票的最低价格是多少？
Nuveen International Aggregate Bond ETF（NXUS）的最低价格为24.61。将其与当前的24.78和24.61 - 25.45进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NXUS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
NXUS股票是什么时候拆分的？
Nuveen International Aggregate Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.75和-0.16%中可见。
- 前一天收盘价
- 24.75
- 开盘价
- 24.78
- 卖价
- 24.78
- 买价
- 25.08
- 最低价
- 24.78
- 最高价
- 24.78
- 交易量
- 1
- 日变化
- 0.12%
- 月变化
- 0.00%
- 6个月变化
- -1.54%
- 年变化
- -0.16%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%