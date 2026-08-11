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NUSB: Nuveen Ultra Short Income ETF
Курс NUSB за сегодня изменился на 0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.20, а максимальная — 25.20.
Следите за динамикой Nuveen Ultra Short Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций NUSB сегодня?
Nuveen Ultra Short Income ETF (NUSB) сегодня оценивается на уровне 25.20. Инструмент торгуется в пределах 25.20 - 25.20, вчерашнее закрытие составило 25.19, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NUSB в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Nuveen Ultra Short Income ETF?
Nuveen Ultra Short Income ETF в настоящее время оценивается в 25.20. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.28% и USD. Отслеживайте движения NUSB на графике в реальном времени.
Как купить акции NUSB?
Вы можете купить акции Nuveen Ultra Short Income ETF (NUSB) по текущей цене 25.20. Ордера обычно размещаются около 25.20 или 25.50, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NUSB на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции NUSB?
Инвестирование в Nuveen Ultra Short Income ETF предполагает учет годового диапазона 25.19 - 25.66 и текущей цены 25.20. Многие сравнивают 0.04% и -0.16% перед размещением ордеров на 25.20 или 25.50. Изучайте ежедневные изменения цены NUSB на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Nuveen Ultra Short Income ETF?
Самая высокая цена Nuveen Ultra Short Income ETF (NUSB) за последний год составила 25.66. Акции заметно колебались в пределах 25.19 - 25.66, сравнение с 25.19 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Nuveen Ultra Short Income ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Nuveen Ultra Short Income ETF?
Самая низкая цена Nuveen Ultra Short Income ETF (NUSB) за год составила 25.19. Сравнение с текущими 25.20 и 25.19 - 25.66 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NUSB во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций NUSB?
В прошлом Nuveen Ultra Short Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.19 и -0.28% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 25.19
- Open
- 25.20
- Bid
- 25.20
- Ask
- 25.50
- Low
- 25.20
- High
- 25.20
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 0.04%
- Месячное изменение
- 0.04%
- 6-месячное изменение
- -0.16%
- Годовое изменение
- -0.28%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%