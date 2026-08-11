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NUSB: Nuveen Ultra Short Income ETF

25.20 USD 0.01 (0.04%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс NUSB за сегодня изменился на 0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.20, а максимальная — 25.20.

Следите за динамикой Nuveen Ultra Short Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций NUSB сегодня?

Nuveen Ultra Short Income ETF (NUSB) сегодня оценивается на уровне 25.20. Инструмент торгуется в пределах 25.20 - 25.20, вчерашнее закрытие составило 25.19, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NUSB в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Nuveen Ultra Short Income ETF?

Nuveen Ultra Short Income ETF в настоящее время оценивается в 25.20. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.28% и USD. Отслеживайте движения NUSB на графике в реальном времени.

Как купить акции NUSB?

Вы можете купить акции Nuveen Ultra Short Income ETF (NUSB) по текущей цене 25.20. Ордера обычно размещаются около 25.20 или 25.50, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NUSB на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции NUSB?

Инвестирование в Nuveen Ultra Short Income ETF предполагает учет годового диапазона 25.19 - 25.66 и текущей цены 25.20. Многие сравнивают 0.04% и -0.16% перед размещением ордеров на 25.20 или 25.50. Изучайте ежедневные изменения цены NUSB на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Nuveen Ultra Short Income ETF?

Самая высокая цена Nuveen Ultra Short Income ETF (NUSB) за последний год составила 25.66. Акции заметно колебались в пределах 25.19 - 25.66, сравнение с 25.19 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Nuveen Ultra Short Income ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Nuveen Ultra Short Income ETF?

Самая низкая цена Nuveen Ultra Short Income ETF (NUSB) за год составила 25.19. Сравнение с текущими 25.20 и 25.19 - 25.66 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NUSB во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций NUSB?

В прошлом Nuveen Ultra Short Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.19 и -0.28% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
25.20 25.20
Годовой диапазон
25.19 25.66
Предыдущее закрытие
25.19
Open
25.20
Bid
25.20
Ask
25.50
Low
25.20
High
25.20
Объем
1
Дневное изменение
0.04%
Месячное изменение
0.04%
6-месячное изменение
-0.16%
Годовое изменение
-0.28%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%