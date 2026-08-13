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NUSB: Nuveen Ultra Short Income ETF

25.20 USD 0.01 (0.04%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日NUSB汇率已更改0.04%。当日，交易品种以低点25.20和高点25.20进行交易。

关注Nuveen Ultra Short Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

NUSB股票今天的价格是多少？

Nuveen Ultra Short Income ETF股票今天的定价为25.20。它在25.20 - 25.20范围内交易，昨天的收盘价为25.19，交易量达到1。NUSB的实时价格图表显示了这些更新。

Nuveen Ultra Short Income ETF股票是否支付股息？

Nuveen Ultra Short Income ETF目前的价值为25.20。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.28%和USD。实时查看图表以跟踪NUSB走势。

如何购买NUSB股票？

您可以以25.20的当前价格购买Nuveen Ultra Short Income ETF股票。订单通常设置在25.20或25.50附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注NUSB的实时图表更新。

如何投资NUSB股票？

投资Nuveen Ultra Short Income ETF需要考虑年度范围25.19 - 25.66和当前价格25.20。许多人在以25.20或25.50下订单之前，会比较0.04%和。实时查看NUSB价格图表，了解每日变化。

Nuveen Ultra Short Income ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Nuveen Ultra Short Income ETF的最高价格是25.66。在25.19 - 25.66内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Nuveen Ultra Short Income ETF的绩效。

Nuveen Ultra Short Income ETF股票的最低价格是多少？

Nuveen Ultra Short Income ETF（NUSB）的最低价格为25.19。将其与当前的25.20和25.19 - 25.66进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NUSB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

NUSB股票是什么时候拆分的？

Nuveen Ultra Short Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.19和-0.28%中可见。

日范围
25.20 25.20
年范围
25.19 25.66
前一天收盘价
25.19
开盘价
25.20
卖价
25.20
买价
25.50
最低价
25.20
最高价
25.20
交易量
1
日变化
0.04%
月变化
0.04%
6个月变化
-0.16%
年变化
-0.28%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%