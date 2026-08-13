NUSB: Nuveen Ultra Short Income ETF
今日NUSB汇率已更改0.04%。当日，交易品种以低点25.20和高点25.20进行交易。
关注Nuveen Ultra Short Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
NUSB股票今天的价格是多少？
Nuveen Ultra Short Income ETF股票今天的定价为25.20。它在25.20 - 25.20范围内交易，昨天的收盘价为25.19，交易量达到1。NUSB的实时价格图表显示了这些更新。
Nuveen Ultra Short Income ETF股票是否支付股息？
Nuveen Ultra Short Income ETF目前的价值为25.20。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.28%和USD。实时查看图表以跟踪NUSB走势。
如何购买NUSB股票？
您可以以25.20的当前价格购买Nuveen Ultra Short Income ETF股票。订单通常设置在25.20或25.50附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注NUSB的实时图表更新。
如何投资NUSB股票？
投资Nuveen Ultra Short Income ETF需要考虑年度范围25.19 - 25.66和当前价格25.20。许多人在以25.20或25.50下订单之前，会比较0.04%和。实时查看NUSB价格图表，了解每日变化。
Nuveen Ultra Short Income ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Nuveen Ultra Short Income ETF的最高价格是25.66。在25.19 - 25.66内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Nuveen Ultra Short Income ETF的绩效。
Nuveen Ultra Short Income ETF股票的最低价格是多少？
Nuveen Ultra Short Income ETF（NUSB）的最低价格为25.19。将其与当前的25.20和25.19 - 25.66进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NUSB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
NUSB股票是什么时候拆分的？
Nuveen Ultra Short Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.19和-0.28%中可见。
- 前一天收盘价
- 25.19
- 开盘价
- 25.20
- 卖价
- 25.20
- 买价
- 25.50
- 最低价
- 25.20
- 最高价
- 25.20
- 交易量
- 1
- 日变化
- 0.04%
- 月变化
- 0.04%
- 6个月变化
- -0.16%
- 年变化
- -0.28%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%