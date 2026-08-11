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NTSE: WisdomTree Trust WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fun
Курс NTSE за сегодня изменился на -0.57%. При этом минимальная цена на торгах достигала 45.44, а максимальная — 45.53.
Следите за динамикой WisdomTree Trust WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fun. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
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- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций NTSE сегодня?
WisdomTree Trust WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fun (NTSE) сегодня оценивается на уровне 45.44. Инструмент торгуется в пределах 45.44 - 45.53, вчерашнее закрытие составило 45.70, а торговый объем достиг 10. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NTSE в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям WisdomTree Trust WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fun?
WisdomTree Trust WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fun в настоящее время оценивается в 45.44. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.95% и USD. Отслеживайте движения NTSE на графике в реальном времени.
Как купить акции NTSE?
Вы можете купить акции WisdomTree Trust WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fun (NTSE) по текущей цене 45.44. Ордера обычно размещаются около 45.44 или 45.74, тогда как 10 и -0.07% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NTSE на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции NTSE?
Инвестирование в WisdomTree Trust WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fun предполагает учет годового диапазона 38.18 - 56.98 и текущей цены 45.44. Многие сравнивают 2.43% и 4.43% перед размещением ордеров на 45.44 или 45.74. Изучайте ежедневные изменения цены NTSE на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции WisdomTree Trust WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fun?
Самая высокая цена WisdomTree Trust WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fun (NTSE) за последний год составила 56.98. Акции заметно колебались в пределах 38.18 - 56.98, сравнение с 45.70 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику WisdomTree Trust WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fun на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции WisdomTree Trust WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fun?
Самая низкая цена WisdomTree Trust WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fun (NTSE) за год составила 38.18. Сравнение с текущими 45.44 и 38.18 - 56.98 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NTSE во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций NTSE?
В прошлом WisdomTree Trust WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fun проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 45.70 и 5.95% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 45.70
- Open
- 45.47
- Bid
- 45.44
- Ask
- 45.74
- Low
- 45.44
- High
- 45.53
- Объем
- 10
- Дневное изменение
- -0.57%
- Месячное изменение
- 2.43%
- 6-месячное изменение
- 4.43%
- Годовое изменение
- 5.95%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%