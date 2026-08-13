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NTSE: WisdomTree Trust WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fun

45.68 USD 0.24 (0.53%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日NTSE汇率已更改0.53%。当日，交易品种以低点45.54和高点45.79进行交易。

关注WisdomTree Trust WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fun动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

NTSE股票今天的价格是多少？

WisdomTree Trust WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fun股票今天的定价为45.68。它在45.54 - 45.79范围内交易，昨天的收盘价为45.44，交易量达到14。NTSE的实时价格图表显示了这些更新。

WisdomTree Trust WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fun股票是否支付股息？

WisdomTree Trust WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fun目前的价值为45.68。股息政策取决于公司，而投资者也会关注6.51%和USD。实时查看图表以跟踪NTSE走势。

如何购买NTSE股票？

您可以以45.68的当前价格购买WisdomTree Trust WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fun股票。订单通常设置在45.68或45.98附近，而14和0.00%显示市场活动。立即关注NTSE的实时图表更新。

如何投资NTSE股票？

投资WisdomTree Trust WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fun需要考虑年度范围38.18 - 56.98和当前价格45.68。许多人在以45.68或45.98下订单之前，会比较2.98%和。实时查看NTSE价格图表，了解每日变化。

WisdomTree Trust WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fun股票的最高价格是多少？

在过去一年中，WisdomTree Trust WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fun的最高价格是56.98。在38.18 - 56.98内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪WisdomTree Trust WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fun的绩效。

WisdomTree Trust WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fun股票的最低价格是多少？

WisdomTree Trust WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fun（NTSE）的最低价格为38.18。将其与当前的45.68和38.18 - 56.98进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NTSE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

NTSE股票是什么时候拆分的？

WisdomTree Trust WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fun历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、45.44和6.51%中可见。

日范围
45.54 45.79
年范围
38.18 56.98
前一天收盘价
45.44
开盘价
45.68
卖价
45.68
买价
45.98
最低价
45.54
最高价
45.79
交易量
14
日变化
0.53%
月变化
2.98%
6个月变化
4.98%
年变化
6.51%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%