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NSEP: Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - September
Курс NSEP за сегодня изменился на 0.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.64, а максимальная — 31.64.
Следите за динамикой Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - September. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций NSEP сегодня?
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - September (NSEP) сегодня оценивается на уровне 31.64. Инструмент торгуется в пределах 31.64 - 31.64, вчерашнее закрытие составило 31.58, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NSEP в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - September?
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - September в настоящее время оценивается в 31.64. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.62% и USD. Отслеживайте движения NSEP на графике в реальном времени.
Как купить акции NSEP?
Вы можете купить акции Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - September (NSEP) по текущей цене 31.64. Ордера обычно размещаются около 31.64 или 31.94, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NSEP на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции NSEP?
Инвестирование в Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - September предполагает учет годового диапазона 28.20 - 31.64 и текущей цены 31.64. Многие сравнивают 0.22% и 7.84% перед размещением ордеров на 31.64 или 31.94. Изучайте ежедневные изменения цены NSEP на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - September?
Самая высокая цена Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - September (NSEP) за последний год составила 31.64. Акции заметно колебались в пределах 28.20 - 31.64, сравнение с 31.58 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - September на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - September?
Самая низкая цена Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - September (NSEP) за год составила 28.20. Сравнение с текущими 31.64 и 28.20 - 31.64 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NSEP во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций NSEP?
В прошлом Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - September проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 31.58 и 8.62% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 31.58
- Open
- 31.64
- Bid
- 31.64
- Ask
- 31.94
- Low
- 31.64
- High
- 31.64
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 0.19%
- Месячное изменение
- 0.22%
- 6-месячное изменение
- 7.84%
- Годовое изменение
- 8.62%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%