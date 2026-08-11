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NSEP: Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - September

31.64 USD 0.06 (0.19%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс NSEP за сегодня изменился на 0.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.64, а максимальная — 31.64.

Следите за динамикой Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - September. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций NSEP сегодня?

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - September (NSEP) сегодня оценивается на уровне 31.64. Инструмент торгуется в пределах 31.64 - 31.64, вчерашнее закрытие составило 31.58, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NSEP в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - September?

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - September в настоящее время оценивается в 31.64. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.62% и USD. Отслеживайте движения NSEP на графике в реальном времени.

Как купить акции NSEP?

Вы можете купить акции Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - September (NSEP) по текущей цене 31.64. Ордера обычно размещаются около 31.64 или 31.94, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NSEP на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции NSEP?

Инвестирование в Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - September предполагает учет годового диапазона 28.20 - 31.64 и текущей цены 31.64. Многие сравнивают 0.22% и 7.84% перед размещением ордеров на 31.64 или 31.94. Изучайте ежедневные изменения цены NSEP на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - September?

Самая высокая цена Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - September (NSEP) за последний год составила 31.64. Акции заметно колебались в пределах 28.20 - 31.64, сравнение с 31.58 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - September на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - September?

Самая низкая цена Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - September (NSEP) за год составила 28.20. Сравнение с текущими 31.64 и 28.20 - 31.64 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NSEP во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций NSEP?

В прошлом Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - September проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 31.58 и 8.62% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
31.64 31.64
Годовой диапазон
28.20 31.64
Предыдущее закрытие
31.58
Open
31.64
Bid
31.64
Ask
31.94
Low
31.64
High
31.64
Объем
1
Дневное изменение
0.19%
Месячное изменение
0.22%
6-месячное изменение
7.84%
Годовое изменение
8.62%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%