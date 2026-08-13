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NSEP: Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - September

31.64 USD 0.00 (0.00%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日NSEP汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点31.63和高点31.64进行交易。

关注Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - September动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

NSEP股票今天的价格是多少？

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - September股票今天的定价为31.64。它在31.63 - 31.64范围内交易，昨天的收盘价为31.64，交易量达到6。NSEP的实时价格图表显示了这些更新。

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - September股票是否支付股息？

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - September目前的价值为31.64。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.62%和USD。实时查看图表以跟踪NSEP走势。

如何购买NSEP股票？

您可以以31.64的当前价格购买Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - September股票。订单通常设置在31.64或31.94附近，而6和0.00%显示市场活动。立即关注NSEP的实时图表更新。

如何投资NSEP股票？

投资Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - September需要考虑年度范围28.20 - 31.64和当前价格31.64。许多人在以31.64或31.94下订单之前，会比较0.22%和。实时查看NSEP价格图表，了解每日变化。

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - September股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - September的最高价格是31.64。在28.20 - 31.64内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - September的绩效。

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - September股票的最低价格是多少？

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - September（NSEP）的最低价格为28.20。将其与当前的31.64和28.20 - 31.64进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NSEP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

NSEP股票是什么时候拆分的？

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - September历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、31.64和8.62%中可见。

日范围
31.63 31.64
年范围
28.20 31.64
前一天收盘价
31.64
开盘价
31.64
卖价
31.64
买价
31.94
最低价
31.63
最高价
31.64
交易量
6
日变化
0.00%
月变化
0.22%
6个月变化
7.84%
年变化
8.62%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%