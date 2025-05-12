Валюты / NRSN
NRSN: NeuroSense Therapeutics Ltd
1.17 USD 0.01 (0.86%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NRSN за сегодня изменился на 0.86%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.11, а максимальная — 1.18.
Следите за динамикой NeuroSense Therapeutics Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости NRSN
- NRSN stock touches 52-week high at $1.65 amid robust gains
- NRSN stock touches 52-week high at $1.52 amid growth optimism
- Why This Nano-Cap Stock Might Skyrocket To $14, Per Analyst Insights - NeuroSense Therapeutics (NASDAQ:NRSN)
- This NeuroSense Therapeutics Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 3 Initiations For Monday - NeuroSense Therapeutics (NASDAQ:NRSN), Primis Finl (NASDAQ:FRST)
Дневной диапазон
1.11 1.18
Годовой диапазон
0.80 2.60
- Предыдущее закрытие
- 1.16
- Open
- 1.11
- Bid
- 1.17
- Ask
- 1.47
- Low
- 1.11
- High
- 1.18
- Объем
- 267
- Дневное изменение
- 0.86%
- Месячное изменение
- 11.43%
- 6-месячное изменение
- 27.17%
- Годовое изменение
- -4.88%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.