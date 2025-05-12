货币 / NRSN
NRSN: NeuroSense Therapeutics Ltd
1.18 USD 0.01 (0.85%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日NRSN汇率已更改0.85%。当日，交易品种以低点1.12和高点1.20进行交易。
关注NeuroSense Therapeutics Ltd动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NRSN新闻
- NRSN stock touches 52-week high at $1.65 amid robust gains
- NRSN stock touches 52-week high at $1.52 amid growth optimism
- Why This Nano-Cap Stock Might Skyrocket To $14, Per Analyst Insights - NeuroSense Therapeutics (NASDAQ:NRSN)
- This NeuroSense Therapeutics Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 3 Initiations For Monday - NeuroSense Therapeutics (NASDAQ:NRSN), Primis Finl (NASDAQ:FRST)
日范围
1.12 1.20
年范围
0.80 2.60
- 前一天收盘价
- 1.17
- 开盘价
- 1.12
- 卖价
- 1.18
- 买价
- 1.48
- 最低价
- 1.12
- 最高价
- 1.20
- 交易量
- 230
- 日变化
- 0.85%
- 月变化
- 12.38%
- 6个月变化
- 28.26%
- 年变化
- -4.07%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值