CotationsSections
Devises / NRSN
Retour à Actions

NRSN: NeuroSense Therapeutics Ltd

1.22 USD 0.01 (0.83%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de NRSN a changé de 0.83% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.18 et à un maximum de 1.24.

Suivez la dynamique NeuroSense Therapeutics Ltd. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NRSN Nouvelles

Range quotidien
1.18 1.24
Range Annuel
0.80 2.60
Clôture Précédente
1.21
Ouverture
1.21
Bid
1.22
Ask
1.52
Plus Bas
1.18
Plus Haut
1.24
Volume
132
Changement quotidien
0.83%
Changement Mensuel
16.19%
Changement à 6 Mois
32.61%
Changement Annuel
-0.81%
20 septembre, samedi