Курс NMS за сегодня изменился на 1.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.47, а максимальная — 11.68.

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