NMS: Nuveen Minnesota Quality Municipal Income Fund
今日NMS汇率已更改-0.69%。当日，交易品种以低点11.53和高点11.58进行交易。
关注Nuveen Minnesota Quality Municipal Income Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M30
- H1
- H4
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- W1
- MN
NMS新闻
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常见问题解答
NMS股票今天的价格是多少？
Nuveen Minnesota Quality Municipal Income Fund股票今天的定价为11.57。它在11.53 - 11.58范围内交易，昨天的收盘价为11.65，交易量达到22。NMS的实时价格图表显示了这些更新。
Nuveen Minnesota Quality Municipal Income Fund股票是否支付股息？
Nuveen Minnesota Quality Municipal Income Fund目前的价值为11.57。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.67%和USD。实时查看图表以跟踪NMS走势。
如何购买NMS股票？
您可以以11.57的当前价格购买Nuveen Minnesota Quality Municipal Income Fund股票。订单通常设置在11.57或11.87附近，而22和-0.09%显示市场活动。立即关注NMS的实时图表更新。
如何投资NMS股票？
投资Nuveen Minnesota Quality Municipal Income Fund需要考虑年度范围10.98 - 12.50和当前价格11.57。许多人在以11.57或11.87下订单之前，会比较-1.78%和。实时查看NMS价格图表，了解每日变化。
Nuveen Minnesota Quality Municipal Income Fund股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Nuveen Minnesota Quality Municipal Income Fund的最高价格是12.50。在10.98 - 12.50内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Nuveen Minnesota Quality Municipal Income Fund的绩效。
Nuveen Minnesota Quality Municipal Income Fund股票的最低价格是多少？
Nuveen Minnesota Quality Municipal Income Fund（NMS）的最低价格为10.98。将其与当前的11.57和10.98 - 12.50进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NMS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
NMS股票是什么时候拆分的？
Nuveen Minnesota Quality Municipal Income Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、11.65和1.67%中可见。
- 前一天收盘价
- 11.65
- 开盘价
- 11.58
- 卖价
- 11.57
- 买价
- 11.87
- 最低价
- 11.53
- 最高价
- 11.58
- 交易量
- 22
- 日变化
- -0.69%
- 月变化
- -1.78%
- 6个月变化
- -5.24%
- 年变化
- 1.67%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%