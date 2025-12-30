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NMCO: Nuveen Municipal Credit Opportunities Fund Common Shares
Курс NMCO за сегодня изменился на -0.47%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.52, а максимальная — 10.59.
Следите за динамикой Nuveen Municipal Credit Opportunities Fund Common Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций NMCO сегодня?
Nuveen Municipal Credit Opportunities Fund Common Shares (NMCO) сегодня оценивается на уровне 10.53. Инструмент торгуется в пределах 10.52 - 10.59, вчерашнее закрытие составило 10.58, а торговый объем достиг 314. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NMCO в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Nuveen Municipal Credit Opportunities Fund Common Shares?
Nuveen Municipal Credit Opportunities Fund Common Shares в настоящее время оценивается в 10.53. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.13% и USD. Отслеживайте движения NMCO на графике в реальном времени.
Как купить акции NMCO?
Вы можете купить акции Nuveen Municipal Credit Opportunities Fund Common Shares (NMCO) по текущей цене 10.53. Ордера обычно размещаются около 10.53 или 10.83, тогда как 314 и -0.38% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NMCO на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции NMCO?
Инвестирование в Nuveen Municipal Credit Opportunities Fund Common Shares предполагает учет годового диапазона 10.16 - 11.00 и текущей цены 10.53. Многие сравнивают 0.57% и -2.95% перед размещением ордеров на 10.53 или 10.83. Изучайте ежедневные изменения цены NMCO на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Nuveen Municipal Credit Opportunities Fund Common Shares?
Самая высокая цена Nuveen Municipal Credit Opportunities Fund Common Shares (NMCO) за последний год составила 11.00. Акции заметно колебались в пределах 10.16 - 11.00, сравнение с 10.58 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Nuveen Municipal Credit Opportunities Fund Common Shares на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Nuveen Municipal Credit Opportunities Fund Common Shares?
Самая низкая цена Nuveen Municipal Credit Opportunities Fund Common Shares (NMCO) за год составила 10.16. Сравнение с текущими 10.53 и 10.16 - 11.00 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NMCO во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций NMCO?
В прошлом Nuveen Municipal Credit Opportunities Fund Common Shares проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.58 и 2.13% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 10.58
- Open
- 10.57
- Bid
- 10.53
- Ask
- 10.83
- Low
- 10.52
- High
- 10.59
- Объем
- 314
- Дневное изменение
- -0.47%
- Месячное изменение
- 0.57%
- 6-месячное изменение
- -2.95%
- Годовое изменение
- 2.13%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%