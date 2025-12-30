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NMCO: Nuveen Municipal Credit Opportunities Fund Common Shares

10.56 USD 0.03 (0.28%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日NMCO汇率已更改0.28%。当日，交易品种以低点10.51和高点10.57进行交易。

关注Nuveen Municipal Credit Opportunities Fund Common Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
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  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NMCO新闻

常见问题解答

NMCO股票今天的价格是多少？

Nuveen Municipal Credit Opportunities Fund Common Shares股票今天的定价为10.56。它在10.51 - 10.57范围内交易，昨天的收盘价为10.53，交易量达到178。NMCO的实时价格图表显示了这些更新。

Nuveen Municipal Credit Opportunities Fund Common Shares股票是否支付股息？

Nuveen Municipal Credit Opportunities Fund Common Shares目前的价值为10.56。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.42%和USD。实时查看图表以跟踪NMCO走势。

如何购买NMCO股票？

您可以以10.56的当前价格购买Nuveen Municipal Credit Opportunities Fund Common Shares股票。订单通常设置在10.56或10.86附近，而178和0.19%显示市场活动。立即关注NMCO的实时图表更新。

如何投资NMCO股票？

投资Nuveen Municipal Credit Opportunities Fund Common Shares需要考虑年度范围10.16 - 11.00和当前价格10.56。许多人在以10.56或10.86下订单之前，会比较0.86%和。实时查看NMCO价格图表，了解每日变化。

Nuveen Municipal Credit Opportunities Fund Common Shares股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Nuveen Municipal Credit Opportunities Fund Common Shares的最高价格是11.00。在10.16 - 11.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Nuveen Municipal Credit Opportunities Fund Common Shares的绩效。

Nuveen Municipal Credit Opportunities Fund Common Shares股票的最低价格是多少？

Nuveen Municipal Credit Opportunities Fund Common Shares（NMCO）的最低价格为10.16。将其与当前的10.56和10.16 - 11.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NMCO在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

NMCO股票是什么时候拆分的？

Nuveen Municipal Credit Opportunities Fund Common Shares历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.53和2.42%中可见。

日范围
10.51 10.57
年范围
10.16 11.00
前一天收盘价
10.53
开盘价
10.54
卖价
10.56
买价
10.86
最低价
10.51
最高价
10.57
交易量
178
日变化
0.28%
月变化
0.86%
6个月变化
-2.67%
年变化
2.42%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%