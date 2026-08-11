- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
NKX: Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund
Курс NKX за сегодня изменился на 0.65%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.30, а максимальная — 12.39.
Следите за динамикой Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций NKX сегодня?
Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund (NKX) сегодня оценивается на уровне 12.39. Инструмент торгуется в пределах 12.30 - 12.39, вчерашнее закрытие составило 12.31, а торговый объем достиг 268. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NKX в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund?
Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund в настоящее время оценивается в 12.39. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.67% и USD. Отслеживайте движения NKX на графике в реальном времени.
Как купить акции NKX?
Вы можете купить акции Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund (NKX) по текущей цене 12.39. Ордера обычно размещаются около 12.39 или 12.69, тогда как 268 и 0.73% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NKX на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции NKX?
Инвестирование в Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund предполагает учет годового диапазона 11.68 - 13.20 и текущей цены 12.39. Многие сравнивают 2.14% и -3.84% перед размещением ордеров на 12.39 или 12.69. Изучайте ежедневные изменения цены NKX на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund?
Самая высокая цена Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund (NKX) за последний год составила 13.20. Акции заметно колебались в пределах 11.68 - 13.20, сравнение с 12.31 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund?
Самая низкая цена Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund (NKX) за год составила 11.68. Сравнение с текущими 12.39 и 11.68 - 13.20 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NKX во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций NKX?
В прошлом Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 12.31 и -2.67% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 12.31
- Open
- 12.30
- Bid
- 12.39
- Ask
- 12.69
- Low
- 12.30
- High
- 12.39
- Объем
- 268
- Дневное изменение
- 0.65%
- Месячное изменение
- 2.14%
- 6-месячное изменение
- -3.84%
- Годовое изменение
- -2.67%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%