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NKX: Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund

12.39 USD 0.08 (0.65%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс NKX за сегодня изменился на 0.65%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.30, а максимальная — 12.39.

Следите за динамикой Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций NKX сегодня?

Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund (NKX) сегодня оценивается на уровне 12.39. Инструмент торгуется в пределах 12.30 - 12.39, вчерашнее закрытие составило 12.31, а торговый объем достиг 268. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NKX в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund?

Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund в настоящее время оценивается в 12.39. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.67% и USD. Отслеживайте движения NKX на графике в реальном времени.

Как купить акции NKX?

Вы можете купить акции Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund (NKX) по текущей цене 12.39. Ордера обычно размещаются около 12.39 или 12.69, тогда как 268 и 0.73% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NKX на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции NKX?

Инвестирование в Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund предполагает учет годового диапазона 11.68 - 13.20 и текущей цены 12.39. Многие сравнивают 2.14% и -3.84% перед размещением ордеров на 12.39 или 12.69. Изучайте ежедневные изменения цены NKX на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund?

Самая высокая цена Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund (NKX) за последний год составила 13.20. Акции заметно колебались в пределах 11.68 - 13.20, сравнение с 12.31 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund?

Самая низкая цена Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund (NKX) за год составила 11.68. Сравнение с текущими 12.39 и 11.68 - 13.20 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NKX во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций NKX?

В прошлом Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 12.31 и -2.67% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
12.30 12.39
Годовой диапазон
11.68 13.20
Предыдущее закрытие
12.31
Open
12.30
Bid
12.39
Ask
12.69
Low
12.30
High
12.39
Объем
268
Дневное изменение
0.65%
Месячное изменение
2.14%
6-месячное изменение
-3.84%
Годовое изменение
-2.67%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%