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NKX: Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund

12.40 USD 0.01 (0.08%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日NKX汇率已更改0.08%。当日，交易品种以低点12.37和高点12.43进行交易。

关注Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

NKX股票今天的价格是多少？

Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund股票今天的定价为12.40。它在12.37 - 12.43范围内交易，昨天的收盘价为12.39，交易量达到144。NKX的实时价格图表显示了这些更新。

Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund股票是否支付股息？

Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund目前的价值为12.40。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.59%和USD。实时查看图表以跟踪NKX走势。

如何购买NKX股票？

您可以以12.40的当前价格购买Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund股票。订单通常设置在12.40或12.70附近，而144和0.24%显示市场活动。立即关注NKX的实时图表更新。

如何投资NKX股票？

投资Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund需要考虑年度范围11.68 - 13.20和当前价格12.40。许多人在以12.40或12.70下订单之前，会比较2.23%和。实时查看NKX价格图表，了解每日变化。

Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund的最高价格是13.20。在11.68 - 13.20内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund的绩效。

Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund股票的最低价格是多少？

Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund（NKX）的最低价格为11.68。将其与当前的12.40和11.68 - 13.20进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NKX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

NKX股票是什么时候拆分的？

Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、12.39和-2.59%中可见。

日范围
12.37 12.43
年范围
11.68 13.20
前一天收盘价
12.39
开盘价
12.37
卖价
12.40
买价
12.70
最低价
12.37
最高价
12.43
交易量
144
日变化
0.08%
月变化
2.23%
6个月变化
-3.76%
年变化
-2.59%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%