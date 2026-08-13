NKX: Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund
今日NKX汇率已更改0.08%。当日，交易品种以低点12.37和高点12.43进行交易。
关注Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
NKX股票今天的价格是多少？
Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund股票今天的定价为12.40。它在12.37 - 12.43范围内交易，昨天的收盘价为12.39，交易量达到144。NKX的实时价格图表显示了这些更新。
Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund股票是否支付股息？
Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund目前的价值为12.40。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.59%和USD。实时查看图表以跟踪NKX走势。
如何购买NKX股票？
您可以以12.40的当前价格购买Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund股票。订单通常设置在12.40或12.70附近，而144和0.24%显示市场活动。立即关注NKX的实时图表更新。
如何投资NKX股票？
投资Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund需要考虑年度范围11.68 - 13.20和当前价格12.40。许多人在以12.40或12.70下订单之前，会比较2.23%和。实时查看NKX价格图表，了解每日变化。
Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund的最高价格是13.20。在11.68 - 13.20内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund的绩效。
Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund股票的最低价格是多少？
Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund（NKX）的最低价格为11.68。将其与当前的12.40和11.68 - 13.20进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NKX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
NKX股票是什么时候拆分的？
Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、12.39和-2.59%中可见。
- 前一天收盘价
- 12.39
- 开盘价
- 12.37
- 卖价
- 12.40
- 买价
- 12.70
- 最低价
- 12.37
- 最高价
- 12.43
- 交易量
- 144
- 日变化
- 0.08%
- 月变化
- 2.23%
- 6个月变化
- -3.76%
- 年变化
- -2.59%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%