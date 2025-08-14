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NHS: Neuberger Berman High Yield Strategies Fund
Курс NHS за сегодня изменился на 0.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.08, а максимальная — 6.10.
Следите за динамикой Neuberger Berman High Yield Strategies Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости NHS
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- NHS: Stay Away From This 17% Yielder As Rates Rise (Rating Downgrade) (NYSE:NHS)
- GHY: One Of The Best Global Bond Funds, But Not Much Local Currency EM Exposure (GHY)
- HIX: This Fund May Be Exposed To Spirit Airlines Collapse And Is Over-Distributing (HIX)
- NHS: Too Expensive Given The Unsustainable Distribution And Bond Market Troubles
- OPP: This 13%+ Yielding CEF May Not Be As Good As It Appears
- NHS: Dividend Isn't Supported By Earnings (NYSE:NHS)
- HIPS: The Index Change Was Not An Improvement (NYSEARCA:HIPS)
- GHY: Improved Valuation And Near-Term Tailwinds For High-Yield Bonds (NYSE:GHY)
- HYT: Attractive Growth Potential As Interest Rates Decline (NYSE:HYT)
- NHS: Caution Is Advised For This High-Yielding Bond CEF (NYSE:NHS)
- HIX: Interest Rate Cuts Will Put Downward Pressure On This Fund (NYSE:HIX)
- CIK: Don't Expect Rate Cuts To Cause Bonds To Surge (NYSE:CIK)
- ISD: Upside Potential Appears Limited, May Be Best To Take Gains (NYSE:ISD)
- HYI: Expensive And Hard To Recommend (NYSE:HYI)
- NHS: Hold Given Narrowing Margin Of Safety And Rising Consumer Credit Risks (NYSE:NHS)
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций NHS сегодня?
Neuberger Berman High Yield Strategies Fund (NHS) сегодня оценивается на уровне 6.10. Инструмент торгуется в пределах 6.08 - 6.10, вчерашнее закрытие составило 6.09, а торговый объем достиг 133. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NHS в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Neuberger Berman High Yield Strategies Fund?
Neuberger Berman High Yield Strategies Fund в настоящее время оценивается в 6.10. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -20.16% и USD. Отслеживайте движения NHS на графике в реальном времени.
Как купить акции NHS?
Вы можете купить акции Neuberger Berman High Yield Strategies Fund (NHS) по текущей цене 6.10. Ордера обычно размещаются около 6.10 или 6.40, тогда как 133 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NHS на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции NHS?
Инвестирование в Neuberger Berman High Yield Strategies Fund предполагает учет годового диапазона 5.97 - 7.75 и текущей цены 6.10. Многие сравнивают 1.50% и -20.68% перед размещением ордеров на 6.10 или 6.40. Изучайте ежедневные изменения цены NHS на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Neuberger Berman High Yield Strategies Fund?
Самая высокая цена Neuberger Berman High Yield Strategies Fund (NHS) за последний год составила 7.75. Акции заметно колебались в пределах 5.97 - 7.75, сравнение с 6.09 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Neuberger Berman High Yield Strategies Fund на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Neuberger Berman High Yield Strategies Fund?
Самая низкая цена Neuberger Berman High Yield Strategies Fund (NHS) за год составила 5.97. Сравнение с текущими 6.10 и 5.97 - 7.75 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NHS во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций NHS?
В прошлом Neuberger Berman High Yield Strategies Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 6.09 и -20.16% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 6.09
- Open
- 6.10
- Bid
- 6.10
- Ask
- 6.40
- Low
- 6.08
- High
- 6.10
- Объем
- 133
- Дневное изменение
- 0.16%
- Месячное изменение
- 1.50%
- 6-месячное изменение
- -20.68%
- Годовое изменение
- -20.16%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%