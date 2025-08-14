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NHS: 纽伯格伯曼高地策略基金

6.09 USD 0.01 (0.16%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日NHS汇率已更改-0.16%。当日，交易品种以低点6.06和高点6.10进行交易。

关注纽伯格伯曼高地策略基金动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
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NHS新闻

常见问题解答

NHS股票今天的价格是多少？

纽伯格伯曼高地策略基金股票今天的定价为6.09。它在6.06 - 6.10范围内交易，昨天的收盘价为6.10，交易量达到152。NHS的实时价格图表显示了这些更新。

纽伯格伯曼高地策略基金股票是否支付股息？

纽伯格伯曼高地策略基金目前的价值为6.09。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-20.29%和USD。实时查看图表以跟踪NHS走势。

如何购买NHS股票？

您可以以6.09的当前价格购买纽伯格伯曼高地策略基金股票。订单通常设置在6.09或6.39附近，而152和0.16%显示市场活动。立即关注NHS的实时图表更新。

如何投资NHS股票？

投资纽伯格伯曼高地策略基金需要考虑年度范围5.97 - 7.75和当前价格6.09。许多人在以6.09或6.39下订单之前，会比较1.33%和。实时查看NHS价格图表，了解每日变化。

纽伯格伯曼高地策略基金股票的最高价格是多少？

在过去一年中，纽伯格伯曼高地策略基金的最高价格是7.75。在5.97 - 7.75内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪纽伯格伯曼高地策略基金的绩效。

纽伯格伯曼高地策略基金股票的最低价格是多少？

纽伯格伯曼高地策略基金（NHS）的最低价格为5.97。将其与当前的6.09和5.97 - 7.75进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NHS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

NHS股票是什么时候拆分的？

纽伯格伯曼高地策略基金历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、6.10和-20.29%中可见。

日范围
6.06 6.10
年范围
5.97 7.75
前一天收盘价
6.10
开盘价
6.08
卖价
6.09
买价
6.39
最低价
6.06
最高价
6.10
交易量
152
日变化
-0.16%
月变化
1.33%
6个月变化
-20.81%
年变化
-20.29%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%