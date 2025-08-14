NHS: 纽伯格伯曼高地策略基金
今日NHS汇率已更改-0.16%。当日，交易品种以低点6.06和高点6.10进行交易。
关注纽伯格伯曼高地策略基金动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
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NHS新闻
- NHS: Stay Away From This 17% Yielder As Rates Rise (Rating Downgrade) (NYSE:NHS)
- GHY: One Of The Best Global Bond Funds, But Not Much Local Currency EM Exposure (GHY)
- HIX: This Fund May Be Exposed To Spirit Airlines Collapse And Is Over-Distributing (HIX)
- NHS: Too Expensive Given The Unsustainable Distribution And Bond Market Troubles
- OPP: This 13%+ Yielding CEF May Not Be As Good As It Appears
- NHS: Dividend Isn't Supported By Earnings (NYSE:NHS)
- HIPS: The Index Change Was Not An Improvement (NYSEARCA:HIPS)
- GHY: Improved Valuation And Near-Term Tailwinds For High-Yield Bonds (NYSE:GHY)
- HYT: Attractive Growth Potential As Interest Rates Decline (NYSE:HYT)
- NHS: Caution Is Advised For This High-Yielding Bond CEF (NYSE:NHS)
- HIX: Interest Rate Cuts Will Put Downward Pressure On This Fund (NYSE:HIX)
- CIK: Don't Expect Rate Cuts To Cause Bonds To Surge (NYSE:CIK)
- ISD: Upside Potential Appears Limited, May Be Best To Take Gains (NYSE:ISD)
- HYI: Expensive And Hard To Recommend (NYSE:HYI)
- NHS: Hold Given Narrowing Margin Of Safety And Rising Consumer Credit Risks (NYSE:NHS)
常见问题解答
NHS股票今天的价格是多少？
纽伯格伯曼高地策略基金股票今天的定价为6.09。它在6.06 - 6.10范围内交易，昨天的收盘价为6.10，交易量达到152。NHS的实时价格图表显示了这些更新。
纽伯格伯曼高地策略基金股票是否支付股息？
纽伯格伯曼高地策略基金目前的价值为6.09。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-20.29%和USD。实时查看图表以跟踪NHS走势。
如何购买NHS股票？
您可以以6.09的当前价格购买纽伯格伯曼高地策略基金股票。订单通常设置在6.09或6.39附近，而152和0.16%显示市场活动。立即关注NHS的实时图表更新。
如何投资NHS股票？
投资纽伯格伯曼高地策略基金需要考虑年度范围5.97 - 7.75和当前价格6.09。许多人在以6.09或6.39下订单之前，会比较1.33%和。实时查看NHS价格图表，了解每日变化。
纽伯格伯曼高地策略基金股票的最高价格是多少？
在过去一年中，纽伯格伯曼高地策略基金的最高价格是7.75。在5.97 - 7.75内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪纽伯格伯曼高地策略基金的绩效。
纽伯格伯曼高地策略基金股票的最低价格是多少？
纽伯格伯曼高地策略基金（NHS）的最低价格为5.97。将其与当前的6.09和5.97 - 7.75进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NHS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
NHS股票是什么时候拆分的？
纽伯格伯曼高地策略基金历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、6.10和-20.29%中可见。
- 前一天收盘价
- 6.10
- 开盘价
- 6.08
- 卖价
- 6.09
- 买价
- 6.39
- 最低价
- 6.06
- 最高价
- 6.10
- 交易量
- 152
- 日变化
- -0.16%
- 月变化
- 1.33%
- 6个月变化
- -20.81%
- 年变化
- -20.29%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%